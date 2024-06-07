53'lük şarkıcı ödem atıcı çayla 55 kiloya jet hızında düştü! 3 ayda 10 kilo verdiren Sibel Can diyeti; "Haftada 4 gün..."

Ünlü şarkıcı Sibel Can ve kızı Melisa Ural, sağlıklı yaşam ve formda kalmak adına yeni bir diyet stratejisi ile gündeme geliyorlar. Sibel Can'ın üç ay içerisinde 10 kilo vererek elde ettiği incelme, hayranlarını şaşırtıyor. İşte, Sibel Can'ın yeni formunu korumasının sırrı ve detaylar...
Sibel Can ve kızı Melisa Ural, sağlıklı yaşam ve formda kalmak konusundaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Sibel Can'ın son üç ayda toplamda 10 kilo vererek elde ettiği incelme, merak konusu haline geldi. Ünlü şarkıcının zayıflama sırrı ve uyguladığı diyet detaylarıyla birlikte işte karşınızda...
Sibel Can'ın Formunu Korumasının Sırrı: Beslenme ve Egzersiz Dengesi!
Sibel Can'ın formunu korumasının temelinde düzenli beslenme ve etkili egzersiz programı yatıyor. Haftada dört gün boyunca yaşam koçunun rehberliğinde beslenme düzenine dikkat eden ünlü şarkıcı, bunun yanı sıra günlük bir saatlik yürüyüş yapmayı da ihmal etmiyor.