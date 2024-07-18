53 kiloya düşüren Eda Ece diyeti! Kızı Mina'yı dünyaya getiren 34'lük oyuncu bakın nasıl zayıflıyormuş! '3 gün 30 dakika boyunca...'

Ekranların sevilen yüzü Eda Ece, son dönemdeki fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bir dönem kilolu halleriyle gündeme gelen ve hatta bu durumu esprili bir dille "Karakteri doğururken kilo alıyorum" diyerek yorumlayan oyuncunun kilo verme sırrı ortaya çıktı. Buğrahan Tuncer ile yaptığı evlilikten Mina adında bir kızı olan Eda Ece, sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Peki, güzel oyuncunun zayıflama sırrı ne? İşte merak edilenler...
Geçtiğimiz yaz tatilinde kameralara yansıyan kilolu halleri olay olan Eda Ece, tüm meraklı bakışları üzerine çekmişti. 32 yaşındaki güzel oyuncu o dönem hakkında sessizliğini korumuş, kilo verme serüveni hakkında detay vermemişti. Ta ki şimdiye kadar!
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Eda Ece, sonunda yağları cayır cayır eriten formülünü açıkladı! Meğerse güzel oyuncunun sırrı, "Yorgunlukla baş edebilmek..." sözlerinde saklıymış.
Peki, Eda Ece'yi tığ gibi yapan bu sihirli formül ne?
Ece, Etiler'de objektiflere takılırken tatilde çekilen mayolu fotoğraflarına gönderme yaparak "Beni dağlardan niye çekiyorsunuz. 'Eda seni çekiyoruz' deyin, ben de havalı bir poz vereyim. Sizin yüzünüzden spora başladım. Benim niye havalı bir fotoğrafım olmasın?" şeklinde esprili bir isyan başlatmıştı.