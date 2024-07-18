53 kiloya düşüren Eda Ece diyeti! Kızı Mina'yı dünyaya getiren 34'lük oyuncu bakın nasıl zayıflıyormuş! '3 gün 30 dakika boyunca...'

1 Geçtiğimiz yaz tatilinde kameralara yansıyan kilolu halleri olay olan Eda Ece, tüm meraklı bakışları üzerine çekmişti. 32 yaşındaki güzel oyuncu o dönem hakkında sessizliğini korumuş, kilo verme serüveni hakkında detay vermemişti. Ta ki şimdiye kadar!

2 Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Eda Ece, sonunda yağları cayır cayır eriten formülünü açıkladı! Meğerse güzel oyuncunun sırrı, "Yorgunlukla baş edebilmek..." sözlerinde saklıymış. Peki, Eda Ece'yi tığ gibi yapan bu sihirli formül ne?