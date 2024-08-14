52'lik İnci Türkay'ın oğlu resmen serpildi! Sihirli Annem'in Betüş'üydü... İşte 18 yaşına basan Ali'nin son hali: 'Bu nasıl benzerlik'

Bir dönemin sevilen dizisi "Sihirli Annem"de canlandırdığı 'Betüş' karakteriyle hafızalara kazınan İnci Türkay, uzun süredir süren sessizliğini sonunda bozdu. Ekranlardan ve magazin dünyasından uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu, İngiltere'deki sakin hayatından yaptığı son paylaşımla herkesi şaşırttı. Oğlu Ali'nin son halini sosyal medya hesabından paylaşan Türkay, oğlunun ne kadar büyüdüğünü ve kendisine olan benzerliğini gözler önüne serdi. Türkay'ın bu paylaşımı, takipçileri arasında büyük ilgi gördü ve kısa sürede gündeme oturdu.