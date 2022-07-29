51'lik yaşını hiçe saydı bembeyaz mayosuyla akılları baştan aldı! Kalça dekoltesi veren Seren Serengil rakiplerine böyle seslendi 'Ne ekranda ne sahnede...'
Söylemezsem Olmaz programının ünlü sunucusu Seren Serengil tatilden paylaştı. Arkadaşları ve sevgilisi Mustafa Rahman TOHMA ile keyifli günler geçiren Serengil'in son paylaşımı nefes kesti. Bembeyaz mayosuyla akılları başlardan alan ünlü sunucu resmen meydan okudu. Paylaşımına ''Ne ekranda ne sahnede ne benden iyi giyineni ne benden güzeli yok..Üzgünüm. kendi rakiplerime gönderidir'' notunu düşen sunucuya dakikalar içerisinde yorum yağdı.
29.07.2022 20:15 - Son Güncelleme: 29.07.2022 20:15
Fenomen magazin programı Söylemezsem Olmaz'dan yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen Seren Serengil son olarak yeni bir programla izleyici karşısına çıkacağını açıklamıştı. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası Dumping Sendromu'na yakalanan ve 43.5 kiloya kadar düşen ünlü sunucu geçtiğimiz aylarda geçirdiği yeni operasyonla sağlığına kavuştu. Sosyal medyada yayılan iddialara göre Söylemezsem Olmaz defterini kapatan Serengil kendisine ait yeni bir kadın programı sunacak.
Yeni yeni kendisine gelen Seren Serengil, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak keyfinin aşırı derece yerinde olduğunu gösterdi.
Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Seren Serengil, mayo bikinisiyle akılları başlardan aldı götürdü.