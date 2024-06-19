51'lik oyuncu 69 kiloya tek yöntemle düştü! 1 ayda 7 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti; "Günde sadece 1 kez..."

Ünlü oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun, geçirdiği büyük değişimle yeniden gündeme oturdu. 51 yaşındaki gamzeli güzel, sadece 1 ayda tam 17 kilo vererek hayranlarını şaşkına çevirdi. Uzun yıllardır ekranlarda güzelliği ve yeteneğiyle izleyicileri kendine hayran bırakan Akkoyun, bu kez zayıflayarak güzelliğine güzellik kattı. Peki, Açelya Akkoyun'un bu büyük değişiminin sırrı neydi? İşte merak edilen detaylar...
Ekranların sevilen yüzü Açelya Akkoyun, son dönemlerde verdiği kilolarla gündeme geldi. "Ekmek Teknesi" dizisinde Suzan karakteri ile hafızalara kazınan ve son olarak "Doksanlar" dizisinde ekranlarda görünen Akkoyun, fazla kilolarıyla uzun süre mücadele etti. Ancak, kısa sürede büyük bir değişimle herkesi şaşırtmayı başardı.
Konservatuar Hayaliyle Başlayan Mücadele
Açelya Akkoyun, konservatuara gireceği yıl 86 kilo olduğunu ve kilosu nedeniyle seçmelerden geçemediğini açıkladı. Bu olay, onu kilo vermek konusunda hırslandırdı ve kısa sürede büyük bir değişim yaşamasına neden oldu.
1 Ayda 17 Kilo Verdi
Ünlü oyuncu, 1 ay boyunca yemeğini azaltarak tek öğünle beslendiğini ve bu süreçte 17 kilo verdiğini belirtti. "Tek öğün yedim, aç kaldım" diyerek süreci anlatan Akkoyun, bol bol su içtiğini ve spor yapmayı aksatmadığını söyledi.