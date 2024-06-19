51'lik oyuncu 69 kiloya tek yöntemle düştü! 1 ayda 7 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti; "Günde sadece 1 kez..."

1 Ekranların sevilen yüzü Açelya Akkoyun, son dönemlerde verdiği kilolarla gündeme geldi. "Ekmek Teknesi" dizisinde Suzan karakteri ile hafızalara kazınan ve son olarak "Doksanlar" dizisinde ekranlarda görünen Akkoyun, fazla kilolarıyla uzun süre mücadele etti. Ancak, kısa sürede büyük bir değişimle herkesi şaşırtmayı başardı.

2 Konservatuar Hayaliyle Başlayan Mücadele Açelya Akkoyun, konservatuara gireceği yıl 86 kilo olduğunu ve kilosu nedeniyle seçmelerden geçemediğini açıkladı. Bu olay, onu kilo vermek konusunda hırslandırdı ve kısa sürede büyük bir değişim yaşamasına neden oldu.