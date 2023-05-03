51'lik Binnur Kaya verdiği kilolarla 41 yaşına geri dönmüştü! Güzel Günler'in Kıymet'i Filiz Akın'la çocukluk fotoğrafını paylaştı! "Sadece boyu uzamış..."
Binnur Kaya verdiği kilolarla birçok kişiye ilham olan ünlüler arasında yer alıyor. Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Psikiyatrist Manolya karakteriyle gönüllere kazınan usta oyuncu şimdi de Güzel Günler dizisinde Kıymet karakterine can veriyor. Binnur Kaya geçtiğimiz günlerde çok sık kullanmadığı sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Filiz Akın'la aynı karede yer alan Kaya, hayranlarını duygulandırdı. İşte Binnur Kaya'nın o fotoğrafı...
03.05.2023 15:44 - Son Güncelleme: 03.05.2023 15:47
Kırmızı Oda, Güzel Günler ve Avrupa Yakası dizileriyle ünlenen Binnur Kaya çocukluk fotoğrafını paylaştı. Filiz Akın'la aynı karede yer alan ünlü oyuncunun çocukluğu ise büyük ilgi çekti. İşte o paylaşım...
Her haliyle kamera karşısında olan usta oyuncu Binnur Kaya son dönemlerde zayıflığıyla dikkat çekiyor.
Birçok yapımda kilolu haliyle yer alan Kaya son olarak Kırmızı Oda dizisindeki fit haliyle oldukça beğenilmişti.
Filiz Akın'la paylaştığı çocukluk fotoğrafına 'Sadece boyu uzamış, yüzü aynı' ve 'Aynı ürkek bakışlar' gibi yorumlar yapıldı.