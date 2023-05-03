51'lik Binnur Kaya verdiği kilolarla 41 yaşına geri dönmüştü! Güzel Günler'in Kıymet'i Filiz Akın'la çocukluk fotoğrafını paylaştı! "Sadece boyu uzamış..."

Kırmızı Oda, Güzel Günler ve Avrupa Yakası dizileriyle ünlenen Binnur Kaya çocukluk fotoğrafını paylaştı. Filiz Akın'la aynı karede yer alan ünlü oyuncunun çocukluğu ise büyük ilgi çekti. İşte o paylaşım...