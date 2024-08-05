50'lik Songül Karlı'nın son hali parmak ısırttı! Göz çevresine botoks yaptıran frikik kraliçesine bakın! İç çamaşırsız spor pozları tepki çekmişti...

Yıllara meydan okuyan şarkıcı Songül Karlı, estetik operasyonlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde sık sık yaptırdığı botoks uygulamalarıyla gündeme gelen Karlı, son haliyle adeta bambaşka birine dönüştü. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ise hayranlarını ikiye böldü. Kimileri Karlı'nın son halini çok beğendiğini ve gençleştiğini savunurken, kimileri ise estetik uygulamalarda aşırıya kaçtığını ve doğal güzelliğinden uzaklaştığını düşünüyor. Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları, Karlı'nın ünlü şarkıcılar Seda Sayan ve Hadise'ye benzediğini iddia ediyor.
50 yaşındaki ünlü şarkıcı Songül Karlı, estetik operasyonlarla olan ilişisini bir üst seviyeye taşıyarak sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
Genç ve fit görünümüyle dikkat çeken Karlı, yılların etkisini tersine çevirme çabasında sınır tanımıyor.
Ancak bu uğurda aldığı riskler, her seferinde yeni tartışmaların fitilini ateşliyor.