RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 50'lik anne Seray Sever'in ikizlerinin son haline bakın! Sofia ve Alya’nın birinci yaşını böyle kutladı! 10 yaş küçük sevgilisiyle evlenmişti!

50'lik anne Seray Sever'in ikizlerinin son haline bakın! Sofia ve Alya’nın birinci yaşını böyle kutladı! 10 yaş küçük sevgilisiyle evlenmişti!

'Manda Yuvası' filminin setinde tanışıp evlendiği Eray Sünbül ile 2018 yılında evlenen ve ikiz çocuk sahibi olan Seray Sever'in kızları 1 yaşına bastı. Kızlarının ilk yaş gününden kareler paylaşan ünlü sunucu ve oyuncunun paylaşımına Safiye Soyman, Kemal Doğulu gibi bir çok ünlü isim de yorum yaptı. İşte Seray Sever, Eray Sünbül çiftinin kızları Sofia ve Alya'nın son hali...

19.04.2023 23:03 - Son Güncelleme: 19.04.2023 23:03
50’lik anne Seray Sever’in ikizlerinin son haline bakın! Sofia ve Alya’nın birinci yaşını böyle kutladı! 10 yaş küçük sevgilisiyle evlenmişti!

2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever geçtiğimiz yıl ikiz çocuklarını kucağına aldı. Kızlarına Sofia ve Alya isimlerini veren çift bugün 1. yaşlarını kutlamak için doğum günü partisi düzenledi.

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50’lik anne Seray Sever’in ikizlerinin son haline bakın! Sofia ve Alya’nın birinci yaşını böyle kutladı! 10 yaş küçük sevgilisiyle evlenmişti!

Hem hamilelik sürecinde hem de sonrasında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Sever, son olarak Instagram'da yayımladığı doğum günü fotoğraflarıyla gündeme geldi.

50’lik anne Seray Sever’in ikizlerinin son haline bakın! Sofia ve Alya’nın birinci yaşını böyle kutladı! 10 yaş küçük sevgilisiyle evlenmişti!

BİRİNCİ YAŞA ÖZEL DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Ünlü çift, kızlarının ilk yaş gününe özel bir doğum günü partisi düzenledi. Kızlarının doğum gününe özel bir paylaşım yapan Sever, arkadaşları ve ailesiyle kızlarının ilk yaş gününü kutladı.

50’lik anne Seray Sever’in ikizlerinin son haline bakın! Sofia ve Alya’nın birinci yaşını böyle kutladı! 10 yaş küçük sevgilisiyle evlenmişti!

"RABBİME SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

Doğum gününden bir de video paylaşan Sever, paylaşımının altına, "Allah'ımın nimetleri Sofia'm ve Alya'm bugün 1 yaşındalar. Rabbime sonsuz şükürler olsun.

50’lik anne Seray Sever’in ikizlerinin son haline bakın! Sofia ve Alya’nın birinci yaşını böyle kutladı! 10 yaş küçük sevgilisiyle evlenmişti!

En kıymetlilerim sağlıkla, mutlulukla, sevgiyle bolluk bereketleriyle büyüsünler.

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