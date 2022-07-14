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Haberler Magazin 50 yaşındaki Defne Samyeli’nin dergi çekimi olay! Hem pozları hem fit hali çok konuşuldu! Genç kızlara adeta meydan okudu

50 yaşındaki Defne Samyeli’nin dergi çekimi olay! Hem pozları hem fit hali çok konuşuldu! Genç kızlara adeta meydan okudu

50 yaşındaki Defne Samyeli'nin dergi çekimi olay! Spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılıkla devam eden Defne Samyeli, hem sahneleri hem de rol aldığı yapımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü isim şimdi ise dergi çekiminde verdiği pozlarla çok konuşuldu. Şamdan Plus dergisinin yeni sayısı için kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, pozları ve fit haliyle dikkat çekti. Siyah mayosundan altın rengi bikinisine kadar birçok farklı şekilde objektif karşısına çıkan Samyeli, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyayı sallayan o pozları...

14.07.2022 21:02 - Son Güncelleme: 14.07.2022 21:14
50 yaşındaki Defne Samyeli’nin dergi çekimi olay! Hem pozları hem fit hali çok konuşuldu! Genç kızlara adeta meydan okudu

Spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılıkla devam eden Defne Samyeli, hem özel hem de iş hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

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50 yaşındaki Defne Samyeli’nin dergi çekimi olay! Hem pozları hem fit hali çok konuşuldu! Genç kızlara adeta meydan okudu

Kariyerinin yanı sıra güzelliği ve fit haliyle sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, bu kez Şamdan Plus dergisinin yeni sayısı için verdiği pozlarla gündeme geldi.

50 yaşındaki Defne Samyeli’nin dergi çekimi olay! Hem pozları hem fit hali çok konuşuldu! Genç kızlara adeta meydan okudu

Bodrum Akana Cennet Koyu'nda gerçekleşen çekimde birbirinden iddialı pozlar veren Samyeli, fit haliyle bir kez daha gündem oldu.

50 yaşındaki Defne Samyeli’nin dergi çekimi olay! Hem pozları hem fit hali çok konuşuldu! Genç kızlara adeta meydan okudu

Çekimden pozlarını Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen şarkıcı, kısa sürede büyük ilgi gördü.

50 yaşındaki Defne Samyeli’nin dergi çekimi olay! Hem pozları hem fit hali çok konuşuldu! Genç kızlara adeta meydan okudu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

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