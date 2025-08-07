50 yaş üstüne kilo verdiren sır! 61'lik Hülya Avşar'ın 2 ayda 9 kilo yakan pul biber diyeti

PUL BİBERLE KİLO VERMENİN 5 SOMUT FAYDASI
Günde 50 kalori fazladan yakmanızı sağlar:
Pul biberdeki kapsaisin, vücut sıcaklığını artırarak termojenez sürecini başlatır. Bu da dinlenme halinde bile kalori yakımını hızlandırır. Yapılan araştırmalara göre, her öğünde pul biber kullanan kişiler günlük ortalama 50 kalori fazladan yakabiliyor.
Karın yağlarını azaltmaya yardımcı olur:
Kapsaisin, özellikle göbek bölgesindeki inatçı yağların parçalanmasını kolaylaştırır. Düzenli olarak tüketildiğinde bel çevresinde incelme sağladığı gözlemlenmiştir.