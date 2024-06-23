50 kilo zayıflatan Ezgi Eyüboğlu diyeti! 36'lık oyuncu tek metotla yağlarını şeker gibi eritti! "1 çay kaşığı biberiye..."

Son zamanlarda güzellik ve sağlıklı yaşam trendlerinin popüler olduğu günümüzde, ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun fit vücudu sık sık gündemde yer alıyor. Yıllar boyunca en ufak bir kilo artışı yaşamaması ise hayranlarının dikkatini çekiyor. Peki, Ezgi Eyüboğlu formunu nasıl koruyor? İşte detaylar...