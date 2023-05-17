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Haberler Magazin 50 değil 20 gibi! Defne Samyeli genç kız görünümünü buna borçluymuş! 3 makyaj yöntemiyle 30 yıl gençleşiyor! Meğer gözlere...

50 değil 20 gibi! Defne Samyeli genç kız görünümünü buna borçluymuş! 3 makyaj yöntemiyle 30 yıl gençleşiyor! Meğer gözlere...

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin yaşını duyan kulaklarına inanamıyor. 50 yaşına basan ünlü sanatçı hala 20'liklere meydan okumaya devam ediyor. Fit vücuduyla ve kırışıklıktan eser olmayan cildiyle dikkat çeken Samyeli genç görünümünü bakın neye borçluymuş! Defne Samyeli 3 makyaj hilesi sayesinde çok daha sağlıklı ve genç bir görünüme kavuşuyor. İşte Samyeli'nin makyaj sırları...

takvim.com.tr
17.05.2023 23:01 - Son Güncelleme: 17.05.2023 23:01
50 değil 20 gibi! Defne Samyeli genç kız görünümünü buna borçluymuş! 3 makyaj yöntemiyle 30 yıl gençleşiyor! Meğer gözlere...

Ünlü sanatçı Defne Samyeli'nin güzellik sırrı ortaya çıktı. 50 yaşındaki Samyeli 20 yaşında gibi gözükmeyi bakın nasıl başarıyor! Siz de küçük makyaj hileleriyle genç görünüme kavuşabilirsiniz. İşte Defne Samyeli'nin güzellik sırları...

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50 değil 20 gibi! Defne Samyeli genç kız görünümünü buna borçluymuş! 3 makyaj yöntemiyle 30 yıl gençleşiyor! Meğer gözlere...

Bir röportajında "Spor yapmaya 20'li yaşlarımda başladım. Ağırlık, kardiyo, pilates... Hatta pilates hocalık sertifikam da var." diyen Samyeli genç görünümünü spora borçlu oldğunu belirtti.

50 değil 20 gibi! Defne Samyeli genç kız görünümünü buna borçluymuş! 3 makyaj yöntemiyle 30 yıl gençleşiyor! Meğer gözlere...

"AVAKADO VE BAL MUCİZESİ"

Defne Samyeli geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında paylaştığı bir gönderide cildinin güzelliğini avokadoya borçlu olduğunu, avokadonun cildi zararlı güneş ışınlarından koruduğunu ve nemlendirici etkisi olduğunu açıkladı.

50 değil 20 gibi! Defne Samyeli genç kız görünümünü buna borçluymuş! 3 makyaj yöntemiyle 30 yıl gençleşiyor! Meğer gözlere...

Bu paylaşımında; 1 avokado, 2 çay kaşığı badem yağı, yarım salatalık ve 1 çay kaşığı organik balı karıştırdığını yarım saat boyunca yüzünde bekletip ılık su ile yıkadığını da söyledi.

50 değil 20 gibi! Defne Samyeli genç kız görünümünü buna borçluymuş! 3 makyaj yöntemiyle 30 yıl gençleşiyor! Meğer gözlere...

Defne Samyeli "Sadece badem yağı kullanıyorum. Badem yağı saçlarımı hem güçlendiriyor hem de parlak görünmesini sağlıyor." diyerek sağlıklı saçların formülünü de açıkladı.

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