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5 yıllık aşkıyla 8 ay önce evlendi! Mehmed: Fetihler Sultanı’nın Çandarlı’sı Selim Bayraktar’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

5 yıllık aşkıyla 8 ay önce evlendi! Serkan Çayoğlu, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Seçkin Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Çandarlı karakterini canlandıran Selim Bayraktar'ın 8 ay önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şoke oldu. Bayraktar'ın eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte Selim Bayraktar'ın oyuncu eşi...

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 15:26 Güncelleme 12 Mart 2024, 16:44
5 yıllık aşkıyla 8 ay önce evlendi! Mehmed: Fetihler Sultanı’nın Çandarlı’sı Selim Bayraktar’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! 1

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Çandarlı karakterini canlandıran Selim Bayraktar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

5 yıllık aşkıyla 8 ay önce evlendi! Mehmed: Fetihler Sultanı’nın Çandarlı’sı Selim Bayraktar’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! 2

SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?
17 Haziran 1975'te Kerkük'te doğan ve ilkokulu orada tamamlayan Selim Bayraktar, 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Antalya'da lisede eğitim aldığı sıralarda yolda gördüğü bir ilanla tiyatro atölyesinde kurslara katılan Bayraktar'ın tiyatro hayatı böyle başladı.

5 yıllık aşkıyla 8 ay önce evlendi! Mehmed: Fetihler Sultanı’nın Çandarlı’sı Selim Bayraktar’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! 3

Liseyi bitirdikten sonra Ankara Hacettepe Üniversite'si Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü kazanan oyuncu, 2000 yılında mezun oldu. Diyarbakır ve Antalya Devlet Tiyatroları başta olmaz üzere çeşitli tiyatrolarda Kadıncıklar, Yerma, Akide Şekeri, Gulyabani , Asalak, Çıkmaz Sokak Çocukları, Ferhad ile Şirin, İçerdekiler, Yedi Kocalı Hürmüz, By Kolpert, Kadeş Gelini, Ana, Sırça Kümes ve Othello gibi birçok ünlü tiyatro oyunda yer aldı.

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