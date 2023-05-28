5 yıl evli kalan Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın kızları Zeyno'ya bakın! Annesinin kopyası! Babasını yalnız bırakmadı! ''Hayatımda ilk defa...''
Tamer Karadağlı'nın kızı ve eski eşine bakın! Çocuklar Duymasın, Ferhunde Hanımlar, Andropoz gibi bir çok dizide rol alan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde 56 yaşına girdi. Doğum gününü "Serhat" dizisinden oyuncu arkadaşları ve kızı Zeyno Karadağlı ile kutladı. Zeyno Karadağlı ve dostları bir mekanda sanatçıya sürpriz kutlama düzenledi. Karadağlı, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatımda ilk defa sürpriz doğum günü yaşadım... Teşekkür ederim." dedi. Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı ve eski eşi Arzu Balkan merak konusu oldu. İşte son halleri...
5 yıl evli kalan Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın kızları Zeyno'ya bakın! Annesinin kopyası! Babasını yalnız bırakmadı! ''Hayatımda ilk defa...''
2002 - 2019 yılları arasında ATV'de yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteri ile yıldızı parlayan Tamer Karadağlı daha sonra bir çok ünlü yapımda rol aldı.
2002 yılında Arzu Balkan ile dünya evine girmişti. 2007 yılında boşanan çiftin Zeyno adında bir kızları bulunuyor.
YENİ YAŞINI KIZI VE DOSTLARI İLE KUTLADI
56 yaşına giren Tamer Karadağlı yeni yaşını kızı ve dostlarıyla kutladı. Tamer Karadağlı'nın doğum günü karesine kızı Zeyno'nun güzelliği damga vurdu.
Ferhunde Hanımlar dizisi ile adını duyuran başarılı oyuncu Tamer Karadağlı 56. yaşına son olarak yer aldığı "Serhat" dizisinden oyuncu arkadaşları ve kızı Zeyno Karadağlı ile girdi.