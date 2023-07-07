5 kilo verdiren Pelin Akil diyeti! 63 kilodan 58’e düştü! Dillere destan fiziğini tek formülle koruyor

Güzel oyuncu Pelin Akil, son zamanlarda zayıflama sırrıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İkiz çocuk annesi olan Akil, formunu hızla geri kazanarak sıkı bir vücuda sahip oldu. Pelin Akil bir buçuk ay içerisinde tığ gibi bir form kazandı. Akil, anne olmanın getirdiği sorumluluklarla birlikte sağlıklı bir yaşam tarzı benimsedi ve düzenli olarak egzersiz yaparak formunu korumaya özen gösterdi.