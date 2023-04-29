5 günde 2 kilo verdiren Mine Tugay diyeti! Tek formülle fit görünüme kavuştu! İşte 55 kiloya düşme sırrı
Oynadığı dizi ve filmlerle sık sık gündeme gelen Mine Tugay fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. 55 kiloyla formunu koruyan güzel oyuncu sağlık, beslenme ve diyet konularıyla ilgili sırrını paylaştı. Son yıllarda oynadığı rollerle adından başarıyla söz ettiren ünlü oyuncu özellikle beslenmesine dikkat çekerek kısa sürede kilo vermeyle ilgili detayları ilk kez açıkladı. Güzel oyuncunun sağlık beslenme formülü ise hayranları tarafından merak ediliyor.
29.04.2023 11:09 - Son Güncelleme: 29.04.2023 11:09
Behzat Ç, Medcezir ve Zalim İstanbul büyük çıkış yapan Mine Tugay'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. Son olarak Yalı Çapkını dizisinde konuk oyuncu olan güzel oyuncu fit formuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 44 yaşındaki ünlü oyuncu formunu korumasını neye borçlu olduğunu tek tek anlattı. Mine Tugay'ın formülü kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.