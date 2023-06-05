5 günde 2 kilo verdiren Afra Saraçoğlu diyeti! Fit görünüşünü bu formüle borçlu! İşte 1.70'lik güzelin 49 kilo olma sırrı
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, sadece başarılı kariyeriyle değil, aynı zamanda fit ve sağlıklı görünümüyle de dikkatleri üzerine çekmektedir. Afra Saraçoğlu'nun paylaşımlarına "Bu ne güzellik böyle" yorumları yağıyor. Güzel oyuncu sosyal medya hesapları üzerinden spor yaptığı anları hayranlarıyla paylaştı. Saraçoğlu'nun fit görünüşü kısa sürede hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı.
05.06.2023 16:36 - Son Güncelleme: 05.06.2023 16:36
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın çok konuşulan oyuncularından birisi olan Afra Saraçoğlu kusursuz fiziği ve doğal güzelliğiyle övgüler topluyor. Oyunculuk performansıyla izleyiciden övgü alan güzel oyuncu fit formunu koruma sırrını sosyal medyadan paylaşıyor. Sık sık spor yapan ve düzenli bir beslenme programına uyan güzel oyuncu spor yaptığı anları sosyal medyadan paylaştı.
Afra Saraçoğlu, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsiyor ve düzenli egzersiz programıyla formunu koruyor.