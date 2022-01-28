5 aylık hamile olan Hande Soral’ın son haline bakın! İsmail Demirci ile inatlaşan Hande’den eşinin kucağında karnı burnunda poz!
5 aylık hamile olan Hande Soral'ın son haline bakın! Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hande Soral, yaklaşık 5 yıl önce kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu geçen aylarda ise bebek beklediklerini duyurmuştu. Müjdeli haberi verdikten sonra karnı burnunda pozlarını yayınlayan Soral, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 'Beni kucağına alamazsın artık bence' diyerek İsmail Demirci ile inatlaşan Soral, eşinin kucağında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. İkilinin arasında geçen diyalog ise takipçilerini gülümsetti. İşte Hande Soral - İsmail Demirci çiftinin o pozu...
28.01.2022 00:50
- Son Güncelleme: 28.01.2022 00:50
Yaklaşık 5 yıl önce kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile nikah masasına oturan Hande Soral, geçen aylarda sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak bebek beklediklerini duyurmuştu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, eşi İsmail Demirci'nin kucağında verdiği karnı burnunda pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.