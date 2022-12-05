5 aylık evliliği 5 dakikada biten de oldu el ele adliyeye gelen de! İşte 2022'de boşanan ünlüler ve ayrılık nedenleri! Hadise, Merve Boluğur..

2022 yılında ünlüler dünyasında boşanma haberleri peş peşe geldi... Kimi aynı yıl evlenip boşandı kimi uzun yıllar süren evliliğini bitirdi. Bu yıl Hadise, İbrahim Çelikkol, Petekdinçöz, Zeynep Bastık, Sinan Akçıl, Emrah, Fırat Tanış, Gizem Güven, Hamdi Alkan ve daha bir çok ünlü isim evliliklerini sonlandırdı. İşte 2022 yılında boşanan sanat camiasının ünlü simaları...