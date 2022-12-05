5 aylık evliliği 5 dakikada biten de oldu el ele adliyeye gelen de! İşte 2022'de boşanan ünlüler ve ayrılık nedenleri! Hadise, Merve Boluğur..
2022 yılını geride bırakırken magazin dünyasının en çok konuşulan evlilikleri merak edildi. 2022 yılında boşanma kararlarıyla günlerce hatta haftalarca konuşulan bir çok ünlü isim yer alıyor. İlk sırada kuşkusuz Hadise ve Mehmet Dinçerler yer alıyor. Çiftin 5 aylık evliliği 5 dakikada bitmişti. İkinci sırada ise Merve Boluğur ve Mert aydın yer alıyor. Üçüncü sırada ise Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı bulunuyor. Fazıl Say ve Ece Dağıstanlı çifti ise şüphesiz en garip boşanmalar arasına girdi. Nedeni ise ikilinin adliyeye el ele girip el ele çıkması. İşte 2022'de boşanan ünlüler ve ayrılık nedenleri...
2022 yılında ünlüler dünyasında boşanma haberleri peş peşe geldi... Kimi aynı yıl evlenip boşandı kimi uzun yıllar süren evliliğini bitirdi. Bu yıl Hadise, İbrahim Çelikkol, Petekdinçöz, Zeynep Bastık, Sinan Akçıl, Emrah, Fırat Tanış, Gizem Güven, Hamdi Alkan ve daha bir çok ünlü isim evliliklerini sonlandırdı. İşte 2022 yılında boşanan sanat camiasının ünlü simaları...
HADİSE - MEHMET DİNÇERLER
Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler 2022 yılının 15 Mart'ında nişanlanmış daha sonra aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.
Çırağan Sarayı'nda evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler yaklaşık 5 ay sonra Beykoz Adliyesi'nde boşandı.
Boşanma nedeni olarak da Hadise boşanma dilekçesinde Dinçerler'in sanat hayatını kısıtladığını, bu durumun baskıya dönüştüğünü belirtip eşinin düğünde takılan takılar konusunda da kriz çıkardığını iddia etmişti.