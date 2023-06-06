5 ayda 26 kilo verdiren Zerrin Özer diyeti! 6 çiviyle yaşamaya mahkum olmuştu! 40’lı yaşlarına döndü! İşte çatur çutur yağ eritme yöntemi

Aslında bana bunu dürüstçe söylediği için kızmadım. "Çok heyecanlandım" dedi, hiç anlatmaya değer görmeyeceğim, bir doktorun söylemeyeceği şeyler söyledi. 'İsminizin büyüklüğü', 'Heyecanlandım' gibi cümleler kurdu. Böyle bir şey olur mu? Ardından "Zerrin Hanım içeride parça kalmış, yarın sizi tekrar ameliyata alacağız" dedi. Neşter kırılmış, onu almak için çok uğraşmış, orada omurilik olduğu için onun altından almaya çalışmış vs...