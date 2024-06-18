5 ayda 250 kitap bitiriyordu: 15 yaşına basan Filozof Atakan'ın son haline bir bakın! Bir anda ortadan kaybolan Atakan Kayalar şimdi...

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen ve sosyal medyada fenomen haline gelen Filozof Atakan, nihayet sessizliğini bozdu! Felsefe kitapları üzerine yaptığı derin yorumlarla tanınan ve sadece 10 yaşındayken dikkatleri üzerine çeken Atakan Kayalar, şimdi 15 yaşında ve yepyeni bir görünümle karşımızda.
Geçtiğimiz yıllarda adı bilgelik ve derin düşüncelerle anılan Filozof Atakan, genç yaşına rağmen sıra dışı beyanlarıyla ve sıradışı bilgi birikimiyle dikkatleri üzerine çekmişti.
Özellikle Twitter'da paylaşılan ve kitapçıdaki videosunda sergilediği tavırlar, kısa sürede milyonlarca kişinin ilgisini çekmiş ve fenomen haline gelmişti.