5 ayda 250 kitap bitiriyordu: 15 yaşına basan Filozof Atakan'ın son haline bir bakın! Bir anda ortadan kaybolan Atakan Kayalar şimdi...

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Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen ve sosyal medyada fenomen haline gelen Filozof Atakan, nihayet sessizliğini bozdu! Felsefe kitapları üzerine yaptığı derin yorumlarla tanınan ve sadece 10 yaşındayken dikkatleri üzerine çeken Atakan Kayalar, şimdi 15 yaşında ve yepyeni bir görünümle karşımızda.