5 ay önce anne olmuştu! Hülya Koçyiğit’in kopyası denilen Aslışah Alkoçlar karın kaslarıyla şov yaptı! Sinem Kobal kayıtsız kalamadı

Ender-Gülşah Alkoçlar çiftinin kızları Aslışah Alkoçlar, 2021'in Şubat ayında Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu. Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdüren Alkoçlar, geçen sene ekim ayında ise oğlu Cem'i kucağına almıştı.