49 yaşındaki Defne Samyeli sahne provasına bikini ile katıldı o anlar sosyal medyaya damga vurdu! İddialı pozları yaktı kavurdu
Defne Samyeli mavi bikinisi ile peş peşe paylaştı! Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla magazin gündeminde kendine yer bulan şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla yine çok konuşuldu. Bodrum sahnesi önce plaja inen Samyeli, mavi bikinisi ile verdiği pozları art arda sosyal medya hesabında yayınladı. Bikinisinin üzerine mavi desenli beyaz bir kimono giyen şarkıcının plaj tarzı dikkat çekerken, bir sonraki paylaşımında bikinisi ile sahne provasına katıldığı görüldü. İşte Defne Samyeli'nin çok konuşulan o pozları...
21.08.2021 20:37
- Son Güncelleme: 21.08.2021 20:51
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, cesur bir paylaşıma daha imza attı.
Defne Samyeli, Bodrum konseri öncesi mavi bikinisi ile verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı.