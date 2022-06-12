48 yaşındaki Songül Karlı yine çok iddialı! Göğüs dekoltesinden vazgeçmedi! Tek paylaşımla sosyal medyayı kasıp kavurdu
Songül Karlı yine çok iddialı! Ünlü türkücü Songül Karlı, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Karlı, Instagram'da yayınladığı iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Göğüs dekoltesinden vazgeçmeyen ünlü türkücü, siyahlar içinde verdiği bir pozu yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte 48 yaşındaki Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
12.06.2022 22:47 - Son Güncelleme: 12.06.2022 22:47
Hem müzik hem de sunuculuk alanında performans gösteren Songül Karlı, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.