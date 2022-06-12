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Haberler Magazin 48 yaşındaki Songül Karlı yine çok iddialı! Göğüs dekoltesinden vazgeçmedi! Tek paylaşımla sosyal medyayı kasıp kavurdu

48 yaşındaki Songül Karlı yine çok iddialı! Göğüs dekoltesinden vazgeçmedi! Tek paylaşımla sosyal medyayı kasıp kavurdu

Songül Karlı yine çok iddialı! Ünlü türkücü Songül Karlı, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Karlı, Instagram'da yayınladığı iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Göğüs dekoltesinden vazgeçmeyen ünlü türkücü, siyahlar içinde verdiği bir pozu yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte 48 yaşındaki Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

12.06.2022 22:47 - Son Güncelleme: 12.06.2022 22:47
48 yaşındaki Songül Karlı yine çok iddialı! Göğüs dekoltesinden vazgeçmedi! Tek paylaşımla sosyal medyayı kasıp kavurdu

Hem müzik hem de sunuculuk alanında performans gösteren Songül Karlı, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

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48 yaşındaki Songül Karlı yine çok iddialı! Göğüs dekoltesinden vazgeçmedi! Tek paylaşımla sosyal medyayı kasıp kavurdu

Özellikle iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Karlı, Instagram'da yayınladığı iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

48 yaşındaki Songül Karlı yine çok iddialı! Göğüs dekoltesinden vazgeçmedi! Tek paylaşımla sosyal medyayı kasıp kavurdu

Göğüs dekoltesinden vazgeçmeyen ünlü türkücü, siyahlar içinde verdiği bir pozu yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

48 yaşındaki Songül Karlı yine çok iddialı! Göğüs dekoltesinden vazgeçmedi! Tek paylaşımla sosyal medyayı kasıp kavurdu

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan fotoğraf, Instagram'da binlerce yorum ve beğeni aldı.

48 yaşındaki Songül Karlı yine çok iddialı! Göğüs dekoltesinden vazgeçmedi! Tek paylaşımla sosyal medyayı kasıp kavurdu

48 yaşındaki şarkıcı için "Yıllara meydan okuyor", "Songül Hanım çok güzelsiniz" gibi yorumlar yapıldı.

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