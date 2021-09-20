48 yaşındaki Işın Karaca siyah bikinisiyle şov yaptı! ‘Hepi topu bu’ dedi filtresiz photoshopsuz paylaştı sosyal medya onu konuştu

Siyah bikinisi ile boy gösteren ünlü şarkıcı, paylaşımına "Filtre yok, photoshop yok. Hepi topu bu! Aslan gibi 8,5 kilo almış bir Karaca bırakıyorum şuraya... Çok da şey etmeyin... 1 ayda atarım ben onları" notunu ekledi.