48 yaşındaki Işın Karaca siyah bikinisiyle şov yaptı! ‘Hepi topu bu’ dedi filtresiz photoshopsuz paylaştı sosyal medya onu konuştu
48 yaşındaki Işın Karaca siyah bikinisiyle şov yaptı! Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve arkadaşlarıyla tekne tatiline çıkan ünlü şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Art arda paylaşımlarda bulunan Karaca, siyah bikinisi ile verdiği bir pozu "Filtre yok, photoshop yok. Hepi topu bu!" notuyla takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında 8,5 kilo aldığını dile getiren şarkıcı, kısa sürede gündem oldu. İşte Işın Karaca'nın o paylaşımı...
20.09.2021 17:43
- Son Güncelleme: 20.09.2021 17:43
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve arkadaşlarıyla tekne tatiline çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.