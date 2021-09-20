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Haberler Magazin 48 yaşındaki Işın Karaca siyah bikinisiyle şov yaptı! ‘Hepi topu bu’ dedi filtresiz photoshopsuz paylaştı sosyal medya onu konuştu

48 yaşındaki Işın Karaca siyah bikinisiyle şov yaptı! ‘Hepi topu bu’ dedi filtresiz photoshopsuz paylaştı sosyal medya onu konuştu

48 yaşındaki Işın Karaca siyah bikinisiyle şov yaptı! Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve arkadaşlarıyla tekne tatiline çıkan ünlü şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Art arda paylaşımlarda bulunan Karaca, siyah bikinisi ile verdiği bir pozu "Filtre yok, photoshop yok. Hepi topu bu!" notuyla takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında 8,5 kilo aldığını dile getiren şarkıcı, kısa sürede gündem oldu. İşte Işın Karaca'nın o paylaşımı...

20.09.2021 17:43 - Son Güncelleme: 20.09.2021 17:43
48 yaşındaki Işın Karaca siyah bikinisiyle şov yaptı! ‘Hepi topu bu’ dedi filtresiz photoshopsuz paylaştı sosyal medya onu konuştu

İşte Işın Karaca'nın sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...

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48 yaşındaki Işın Karaca siyah bikinisiyle şov yaptı! ‘Hepi topu bu’ dedi filtresiz photoshopsuz paylaştı sosyal medya onu konuştu

Art arda paylaşımlarda bulunan Karaca, siyah bikinisi ile teknede verdiği bir pozla dikkat çekti.

48 yaşındaki Işın Karaca siyah bikinisiyle şov yaptı! ‘Hepi topu bu’ dedi filtresiz photoshopsuz paylaştı sosyal medya onu konuştu

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve arkadaşlarıyla tekne tatiline çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

48 yaşındaki Işın Karaca siyah bikinisiyle şov yaptı! ‘Hepi topu bu’ dedi filtresiz photoshopsuz paylaştı sosyal medya onu konuştu

Siyah bikinisi ile boy gösteren ünlü şarkıcı, paylaşımına "Filtre yok, photoshop yok. Hepi topu bu! Aslan gibi 8,5 kilo almış bir Karaca bırakıyorum şuraya... Çok da şey etmeyin... 1 ayda atarım ben onları" notunu ekledi.

48 yaşındaki Işın Karaca siyah bikinisiyle şov yaptı! ‘Hepi topu bu’ dedi filtresiz photoshopsuz paylaştı sosyal medya onu konuştu

Kısa sürede gündem olan paylaşım için binlerce yorum yapıldı.

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