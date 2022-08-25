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Haberler Magazin 47’lik Ayça Bingöl'ün son haline bakın! Sosyal medya ikiye bölündü! Tanımak artık imkansız! Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Cemile'siydi...

47’lik Ayça Bingöl'ün son haline bakın! Sosyal medya ikiye bölündü! Tanımak artık imkansız! Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Cemile'siydi...

Kadrosunda Erkan Petekkaya, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide canlandırdığı Cemile karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ayça Bingöl, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla görenleri şaşkına çevirdi. İmaj değişikliğine giden ünlü oyuncunun son halini görenler tanımakta zorlanırken sosyal medya ikiye bölündü. İşte 47 yaşındaki Ayça Bingöl'ün sosyal medyada gündem olan son hali...

25.08.2022 01:32 - Son Güncelleme: 25.08.2022 01:32
47’lik Ayça Bingöl’ün son haline bakın! Sosyal medya ikiye bölündü! Tanımak artık imkansız! Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Cemile’siydi...

Ünlü oyuncu Ayça Bingöl, kadrosunda Erkan Petekkaya, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizisindeki Cemile karakteriyle hafızalara kazındı.

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47’lik Ayça Bingöl’ün son haline bakın! Sosyal medya ikiye bölündü! Tanımak artık imkansız! Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Cemile’siydi...

Başarılı performansıyla beğeni toplayan oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

47’lik Ayça Bingöl’ün son haline bakın! Sosyal medya ikiye bölündü! Tanımak artık imkansız! Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Cemile’siydi...

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. İmaj değişikliğine giden ünlü oyuncunun son halini görenler tanımakta zorlanırken sosyal medya ikiye bölündü.

47’lik Ayça Bingöl’ün son haline bakın! Sosyal medya ikiye bölündü! Tanımak artık imkansız! Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Cemile’siydi...

Siyah saçlarına veda edip sarışın olan Bingöl'ün yeni tarzı bir kısım sosyal medya kullanıcısı tarafından tam not alırken bir kısmı "Eski haline dön" yorumunu yaptı.

47’lik Ayça Bingöl’ün son haline bakın! Sosyal medya ikiye bölündü! Tanımak artık imkansız! Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Cemile’siydi...

İşte başta Ayça Bingöl olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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