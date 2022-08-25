47’lik Ayça Bingöl'ün son haline bakın! Sosyal medya ikiye bölündü! Tanımak artık imkansız! Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Cemile'siydi...
Kadrosunda Erkan Petekkaya, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide canlandırdığı Cemile karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ayça Bingöl, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla görenleri şaşkına çevirdi. İmaj değişikliğine giden ünlü oyuncunun son halini görenler tanımakta zorlanırken sosyal medya ikiye bölündü. İşte 47 yaşındaki Ayça Bingöl'ün sosyal medyada gündem olan son hali...
25.08.2022 01:32 - Son Güncelleme: 25.08.2022 01:32
Ünlü oyuncu Ayça Bingöl, kadrosunda Erkan Petekkaya, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizisindeki Cemile karakteriyle hafızalara kazındı.