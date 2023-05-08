47 yaşında 38 beden olmanın sırrını açıkladı! "16 saat boyunca..." 30 günde 10 kilo verdiren Nurgül Yeşilçay diyeti! Böylesi görülmedi!
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay son zamanlarda verdiği kilolarla büyük ilgi uyandırıyor. Özellikle son bir ay içerisinde 10 kilo vermesi, insanların dikkatini çekti. 47 yaşındaki Yeşilçay, İkinci Bahar ve Asmalı Konak gibi unutulmaz dizilerle hafızalarda yer etmiş bir isim olmasına rağmen formunu korumayı başarıyor. Peki, Yeşilçay'ın zayıflama sırrı ne?
08.05.2023 08:59 - Son Güncelleme: 08.05.2023 08:59
Her dönem adından söz ettirmeyi başaran 46 yaşındaki ünlü oyuncu zayıflama sırrını açıkladı. 38 bedene inen Yeşilçay'ın fit hallerini görenler arama motorlarına yöneldi. Güzel oyuncunun yöntemi ise duyanları şoke etti. İşte Nurgül Yeşilçay'ın 30 günde 10 kilo verdiren diyeti...