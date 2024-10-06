46'lık Keremcem'in 12 kilo verme yöntemi! "Hepimiz bu yalanla büyüdük" diyerek sırrını açıkladı

Keremcem , kilo verme sırrını geçtiğimiz ağustos ayında katıldığı bir televizyon programında açıkladı. Pandemi döneminde aldığı kilolardan rahatsız olan ünlü isim "Ekranda kendimi gördüm ve böyle olmaz dedim. Aralıklı oruca başladım ve her gün 18 saat açlık bırakarak toplamda 12 kilo verdim" ifadelerini kullandı.

🌟 Kendini Ekranda Görüp Harekete Geçti 📺

Pandemi sürecinde pek çok kişi gibi kilo aldığını belirten Keremcem, bu durumu ilk kez bir programda kendini ekranda gördüğünde fark ettiğini söyledi. Katıldığı programda bu anı şu sözlerle anlattı: "Pandemide 10 kilo aldım. Her gün aynaya bakıyorsun ama ne hale geldiğini fark etmiyorsun. Balçiçek'in programında kendimi gördüğümde bu böyle olmaz dedim ve kilo vermeye karar verdim."