46'lık Asena'nın son haline bakın sarışın bir afet oldu çıktı son haliyle gençleri cebinden çıkardı! İbo Show'un gözde oryantali...
Tüm Türkiye onu İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show adlı programda tanıdı. Sergilediği danslarla gündemden düşmeyen Asena sonrasında dansı bıraktı. Bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ünlü isim, evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih etti. Şimdilerde bir gelinlik mağazası işleten Asena'nın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Asena'nın son hali.
20.03.2023 15:56 - Son Güncelleme: 20.03.2023 15:56
Oryantal danslarıyla bir döneme damga vuran ve İbo Show'da sergilediği performanslarla hafızalara kazınan Asena, evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih etti.
İŞTE SON HALİ
İbo Show'un gözde oryantallerinden olan Asena son olarak değiştirdiği imajı ile mest etti.