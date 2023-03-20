46’lık Asena’nın son haline bakın sarışın bir afet oldu çıktı son haliyle gençleri cebinden çıkardı! İbo Show’un gözde oryantali...

Sektörde değiştiren ve bir gelinlik mağazası açan Asena, bu süreçte sosyal medyada paylaşım yaparak sevenleriyle sık sık etkileşim kuruyor. 2017 yılında Hasan Dere ile evlendikten sonra hayatını Almanya'da sürdüren Asena değişimi ile adından söz ettirdi.