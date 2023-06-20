46 yaşındaki Demet Şener iddialı elbisesi ile paylaşmaya doyamadı! 2 çocuk annesi Demet fit haliyle konuşuldu! “Hala 10 numara...”
İbrahim Kutluay ile 2005-2018 yılları arasında evli kalan Demet Şener'in Ömer ile İrem adında iki evladı oldu. 2019'da evlendiği Cenk Küpeli'den 2021'de boşanan Demet Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu. Geçen günlerde sevgilisiyle çıktığı Bodrum tatiliyle gündeme gelen Şener, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Siyah elbisesi ile verdiği pozları yayınlayan ünlü model, hem tarzı hem fit haliyle sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşımlar...
20.06.2023 15:45 - Son Güncelleme: 20.06.2023 16:14
Demet Şener, 2005 yılında nikah masasına oturduğu İbrahim Kutluay ile 2018'de boşandı. Ünlü ismin bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki evladı oldu.