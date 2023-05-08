45 yaşında genç görünmesini sağlayan yaşlanma karşıtı bakımı açıkladı! Yöntemi cildi mermer gibi yapıyor! TikTok'ta...
Gençleşmenin formülünü açıkladı! TikTok'ta 45 yaşındaki kadın o yöntemle 20 yaşlarına nasıl geri döndüğünü anlattı. Görenlerin yaşına inanamadığı kadın takipçileriyle yaşlanma karşıtı bakımını paylaştı. Yıllardır özellikle kadınlar bir yaşa geldikten sonra bakım ürünlerini arttırıp nasıl genç görünebileceklerini araştırıyor. Zaman içerisinde kırışan cilt için o yöntem Nicole için mutlu sonuca erdiriyor.
Yaşından daha genç gösteren 45 yaşında Nicole, diğer tüm kadınlarla yaşlandıkça nasıl daha genç gözüktüğünü anlattı. Genç görünümü ve parlak cildiyle sosyal medyada ilgi gören Nicole "Ben bir estetik doktor asistanıyım. Size yüzümü taze ve genç göstermek için yaptığım en iyi 5 şeyi anlatacağım." dedi. İşte Nicole'nin 45 yaşında genç görünmesini sağlayan yaşlanma karşıtı yöntemi...
KOLAJEN ÜRETİMİNİ TEŞVİK EDİYOR
Nicole'ün ikinci güzellik prosedürü cilt sıkılaştırma tedavisidir. Güzellik uzmanı, bunların genellikle kollajen üretimini, sıkılaşmayı ve kaldırmayı teşvik etmek için cilde derinlemesine nüfuz eden radyo frekansı veya ısı kullandığını açıkladı.
IŞILTI VERİYOR
Microneedling, Nicole'ün favorilerinden bir diğeri: "Bu, cilt dokusunu ve cildin genel kalitesini iyileştirmenin yanı sıra size o genç ışıltıyı vermek için harika."
YANAKLARINIZA HACİM KAZANDIRIR
Nicole ayrıca yüz için, doğal olarak yaşlandıkça kaybettiğimiz cildin hacmini ve dolgunluğunu korumaya yardımcı olan biyo-uyarıcıları tavsiye etti.