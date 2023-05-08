45 yaşında genç görünmesini sağlayan yaşlanma karşıtı bakımı açıkladı! Yöntemi cildi mermer gibi yapıyor! TikTok’ta...

Yaşından daha genç gösteren 45 yaşında Nicole, diğer tüm kadınlarla yaşlandıkça nasıl daha genç gözüktüğünü anlattı. Genç görünümü ve parlak cildiyle sosyal medyada ilgi gören Nicole "Ben bir estetik doktor asistanıyım. Size yüzümü taze ve genç göstermek için yaptığım en iyi 5 şeyi anlatacağım." dedi. İşte Nicole'nin 45 yaşında genç görünmesini sağlayan yaşlanma karşıtı yöntemi...