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Haberler Magazin 45 yaşında genç görünmesini sağlayan yaşlanma karşıtı bakımı açıkladı! Yöntemi cildi mermer gibi yapıyor! TikTok'ta...

45 yaşında genç görünmesini sağlayan yaşlanma karşıtı bakımı açıkladı! Yöntemi cildi mermer gibi yapıyor! TikTok'ta...

Gençleşmenin formülünü açıkladı! TikTok'ta 45 yaşındaki kadın o yöntemle 20 yaşlarına nasıl geri döndüğünü anlattı. Görenlerin yaşına inanamadığı kadın takipçileriyle yaşlanma karşıtı bakımını paylaştı. Yıllardır özellikle kadınlar bir yaşa geldikten sonra bakım ürünlerini arttırıp nasıl genç görünebileceklerini araştırıyor. Zaman içerisinde kırışan cilt için o yöntem Nicole için mutlu sonuca erdiriyor.

08.05.2023 18:38 - Son Güncelleme: 08.05.2023 18:38
45 yaşında genç görünmesini sağlayan yaşlanma karşıtı bakımı açıkladı! Yöntemi cildi mermer gibi yapıyor! TikTok’ta...

Yaşından daha genç gösteren 45 yaşında Nicole, diğer tüm kadınlarla yaşlandıkça nasıl daha genç gözüktüğünü anlattı. Genç görünümü ve parlak cildiyle sosyal medyada ilgi gören Nicole "Ben bir estetik doktor asistanıyım. Size yüzümü taze ve genç göstermek için yaptığım en iyi 5 şeyi anlatacağım." dedi. İşte Nicole'nin 45 yaşında genç görünmesini sağlayan yaşlanma karşıtı yöntemi...

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45 yaşında genç görünmesini sağlayan yaşlanma karşıtı bakımı açıkladı! Yöntemi cildi mermer gibi yapıyor! TikTok’ta...

TikTok'un bol takipçili fenomenlerinden Nicole anlattıklarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Nicole'ün birinci güzellik prosedürü botoks enjeksiyonları. "Bir numara botoks. Bu üst yüzünüzde kırışıklıklara neden olan kasları gevşetecek ve size güzel, genç bir kaş kaldırma sağlayacaktır."

45 yaşında genç görünmesini sağlayan yaşlanma karşıtı bakımı açıkladı! Yöntemi cildi mermer gibi yapıyor! TikTok’ta...

KOLAJEN ÜRETİMİNİ TEŞVİK EDİYOR

Nicole'ün ikinci güzellik prosedürü cilt sıkılaştırma tedavisidir. Güzellik uzmanı, bunların genellikle kollajen üretimini, sıkılaşmayı ve kaldırmayı teşvik etmek için cilde derinlemesine nüfuz eden radyo frekansı veya ısı kullandığını açıkladı.

45 yaşında genç görünmesini sağlayan yaşlanma karşıtı bakımı açıkladı! Yöntemi cildi mermer gibi yapıyor! TikTok’ta...

IŞILTI VERİYOR

Microneedling, Nicole'ün favorilerinden bir diğeri: "Bu, cilt dokusunu ve cildin genel kalitesini iyileştirmenin yanı sıra size o genç ışıltıyı vermek için harika."

45 yaşında genç görünmesini sağlayan yaşlanma karşıtı bakımı açıkladı! Yöntemi cildi mermer gibi yapıyor! TikTok’ta...

YANAKLARINIZA HACİM KAZANDIRIR

Nicole ayrıca yüz için, doğal olarak yaşlandıkça kaybettiğimiz cildin hacmini ve dolgunluğunu korumaya yardımcı olan biyo-uyarıcıları tavsiye etti.

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