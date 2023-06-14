45 günde 10 kilo verdiren Müge Boz diyeti! 39 yaşında adeta Cindy bebek gibi! İşte çiğ beslenme yöntemiyle yağlarınızı şipşak eritmenin yolu
Kariyeriyle adından çok kez söz ettiren Müge Boz zayıflığıyla da sık sık gündeme geliyor. 39 yaşındaki Boz, fit olma ve zayıf kalma taktikleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Kilo vermek, fit olmak hepimizin peşinde olduğu bir konu. Neler yemememiz gerektiğini hepimiz biliyoruz aslında" diyerek yöntemlerini paylaştı. İşte merak edilen zayıflama taktiği haberimizde!
14.06.2023 21:55 - Son Güncelleme: 14.06.2023 21:55
Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Müge Boz'un zayıflama sırrını duyunca şok olacaksınız! 39 yaşında adeta Cindy bebek gibi olan Boz'un ilginç bir beslenme programı var. İşte yağlarınızdan anında kurtulmanızı sağlayacak olan o yöntem haberimizde...