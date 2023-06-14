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Haberler Magazin 45 günde 10 kilo verdiren Müge Boz diyeti! 39 yaşında adeta Cindy bebek gibi! İşte çiğ beslenme yöntemiyle yağlarınızı şipşak eritmenin yolu

45 günde 10 kilo verdiren Müge Boz diyeti! 39 yaşında adeta Cindy bebek gibi! İşte çiğ beslenme yöntemiyle yağlarınızı şipşak eritmenin yolu

Kariyeriyle adından çok kez söz ettiren Müge Boz zayıflığıyla da sık sık gündeme geliyor. 39 yaşındaki Boz, fit olma ve zayıf kalma taktikleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Kilo vermek, fit olmak hepimizin peşinde olduğu bir konu. Neler yemememiz gerektiğini hepimiz biliyoruz aslında" diyerek yöntemlerini paylaştı. İşte merak edilen zayıflama taktiği haberimizde!

takvim.com.tr
14.06.2023 21:55 - Son Güncelleme: 14.06.2023 21:55
45 günde 10 kilo verdiren Müge Boz diyeti! 39 yaşında adeta Cindy bebek gibi! İşte çiğ beslenme yöntemiyle yağlarınızı şipşak eritmenin yolu

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Müge Boz'un zayıflama sırrını duyunca şok olacaksınız! 39 yaşında adeta Cindy bebek gibi olan Boz'un ilginç bir beslenme programı var. İşte yağlarınızdan anında kurtulmanızı sağlayacak olan o yöntem haberimizde...

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45 günde 10 kilo verdiren Müge Boz diyeti! 39 yaşında adeta Cindy bebek gibi! İşte çiğ beslenme yöntemiyle yağlarınızı şipşak eritmenin yolu

Müge Boz verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiriyor.

45 günde 10 kilo verdiren Müge Boz diyeti! 39 yaşında adeta Cindy bebek gibi! İşte çiğ beslenme yöntemiyle yağlarınızı şipşak eritmenin yolu

Sağlıklı beslenme tutkunu olan güzel oyuncunun beslenme alışkanlıkları ve tarifleri de sık sık araştırılıyor.

45 günde 10 kilo verdiren Müge Boz diyeti! 39 yaşında adeta Cindy bebek gibi! İşte çiğ beslenme yöntemiyle yağlarınızı şipşak eritmenin yolu

Fit görüntüsünün arkasındaki sırrın ne olduğu oldukça merak edilirken, Müge herkesin beklediği sorunun cevabını açıkladı.

45 günde 10 kilo verdiren Müge Boz diyeti! 39 yaşında adeta Cindy bebek gibi! İşte çiğ beslenme yöntemiyle yağlarınızı şipşak eritmenin yolu

"Kilo vermek, fit olmak hepimizin peşinde olduğu bir konu. Neler yemememiz gerektiğini hepimiz biliyoruz aslında. 'Ekmeği kes' demek kolay ama bunların yerine ne koyacağımızı bilmiyoruz veya yeteri kadar motive olamıyoruz.

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