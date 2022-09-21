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Haberler Magazin 4,5 aylık hamile olan Hazal Kaya’dan karnı burnunda poz! Ali Atay’ın biricik eşi vücudunu saran tül elbisesiyle olay! “Çok güzelsiniz kızlar”

4,5 aylık hamile olan Hazal Kaya’dan karnı burnunda poz! Ali Atay’ın biricik eşi vücudunu saran tül elbisesiyle olay! “Çok güzelsiniz kızlar”

Meslektaşı Ali Atay ile 2019 senesinde nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Geçen haftalarda ikinci kez hamile olduğunu açıklayan Kaya, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıkladı. Şimdilerde 4,5 aylık hamile olan oyuncu, sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını yayınladı. Vücudunu saran tül elbisesiyle poz veren Kaya'ya aralarında Özge Özpirinçci ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un da yer aldığı birçok ünlü isimden yorum yağdı. İşte Hazal Kaya'nın karnı burnunda o pozları...

takvim.com.tr
21.09.2022 21:49 - Son Güncelleme: 21.09.2022 21:49
4,5 aylık hamile olan Hazal Kaya’dan karnı burnunda poz! Ali Atay’ın biricik eşi vücudunu saran tül elbisesiyle olay! “Çok güzelsiniz kızlar”

2019 senesinde hayatını birleştirdiği meslektaşı Ali Atay ile mutlu bir evlilik süren Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

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4,5 aylık hamile olan Hazal Kaya’dan karnı burnunda poz! Ali Atay’ın biricik eşi vücudunu saran tül elbisesiyle olay! “Çok güzelsiniz kızlar”

Ünlü oyuncu, geçen haftalarda da 4 aylık hamile olduğunu duyurdu. Bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklayan Kaya'dan karnı burnunda pozlar geldi.

4,5 aylık hamile olan Hazal Kaya’dan karnı burnunda poz! Ali Atay’ın biricik eşi vücudunu saran tül elbisesiyle olay! “Çok güzelsiniz kızlar”

Kaya, vücudunu saran tül elbisesiyle verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

4,5 aylık hamile olan Hazal Kaya’dan karnı burnunda poz! Ali Atay’ın biricik eşi vücudunu saran tül elbisesiyle olay! “Çok güzelsiniz kızlar”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma ünlü isimlerden de yorum yağdı.

4,5 aylık hamile olan Hazal Kaya’dan karnı burnunda poz! Ali Atay’ın biricik eşi vücudunu saran tül elbisesiyle olay! “Çok güzelsiniz kızlar”

Bir çocuk annesi Özge Özpirincçi, Kaya'nın pozuna "Çok güzelsiniz kızlar" yorumunda bulundu.

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