43'lük şarkıcı Hatice artık bildiğiniz gibi değil! Estetikle bambaşka biri oldu! Leoparlı kıyafeti vücuduna yapıştı fermuarı göğsüne kadar indiren Hatice...
43 yaşındaki şarkıcı Hatice artık bildiğiniz gibi değil! Estetikle bambaşka biri oldu! Leoparlı kıyafeti vücuduna yapıştı! Fermuarı göğsüne kadar indiren Hatice peş peşe videolar çekti. İnstagram'da 452 bin takipçisi bulunan ünlü isim paylaşımlarıyla yürek hoplattı. Kim der 43 yaşında diye? Yıllara meydan okuyan şarkıcının estetikler sonrası yeni halini gören tanıyamıyor. Bir çok estetik operasyon geçiren şarkıcı son paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. İşte şarkıcı Hatice'nin nefes kesen o paylaşımları...
21.09.2022 20:27 - Son Güncelleme: 21.09.2022 21:14
Son yıllarda değişimiyle adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hatice, bir dönem çıkardığı pop müziklerle popüler olmuştu. Son halini görenlere adeta 'Yok artık' dedirtiyor. 90'lı yılların sonuna doğru yakaladığı şöhretle tanınan şarkıcı şimdilerde sosyal medyada paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
90'lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yapan Hatice'nin o dönem estetiksiz hali herkesçe biliniyor.