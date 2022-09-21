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Haberler Magazin 43'lük şarkıcı Hatice artık bildiğiniz gibi değil! Estetikle bambaşka biri oldu! Leoparlı kıyafeti vücuduna yapıştı fermuarı göğsüne kadar indiren Hatice...

43'lük şarkıcı Hatice artık bildiğiniz gibi değil! Estetikle bambaşka biri oldu! Leoparlı kıyafeti vücuduna yapıştı fermuarı göğsüne kadar indiren Hatice...

43 yaşındaki şarkıcı Hatice artık bildiğiniz gibi değil! Estetikle bambaşka biri oldu! Leoparlı kıyafeti vücuduna yapıştı! Fermuarı göğsüne kadar indiren Hatice peş peşe videolar çekti. İnstagram'da 452 bin takipçisi bulunan ünlü isim paylaşımlarıyla yürek hoplattı. Kim der 43 yaşında diye? Yıllara meydan okuyan şarkıcının estetikler sonrası yeni halini gören tanıyamıyor. Bir çok estetik operasyon geçiren şarkıcı son paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. İşte şarkıcı Hatice'nin nefes kesen o paylaşımları...

21.09.2022 20:27 - Son Güncelleme: 21.09.2022 21:14
43’lük şarkıcı Hatice artık bildiğiniz gibi değil! Estetikle bambaşka biri oldu! Leoparlı kıyafeti vücuduna yapıştı fermuarı göğsüne kadar indiren Hatice...

Son yıllarda değişimiyle adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hatice, bir dönem çıkardığı pop müziklerle popüler olmuştu. Son halini görenlere adeta 'Yok artık' dedirtiyor. 90'lı yılların sonuna doğru yakaladığı şöhretle tanınan şarkıcı şimdilerde sosyal medyada paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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43’lük şarkıcı Hatice artık bildiğiniz gibi değil! Estetikle bambaşka biri oldu! Leoparlı kıyafeti vücuduna yapıştı fermuarı göğsüne kadar indiren Hatice...

Sahne adıyla Hatice olarak bilinen şarkıcının soyadı Hatice Çarpar'dır.

43’lük şarkıcı Hatice artık bildiğiniz gibi değil! Estetikle bambaşka biri oldu! Leoparlı kıyafeti vücuduna yapıştı fermuarı göğsüne kadar indiren Hatice...

90'lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yapan Hatice'nin o dönem estetiksiz hali herkesçe biliniyor.

43’lük şarkıcı Hatice artık bildiğiniz gibi değil! Estetikle bambaşka biri oldu! Leoparlı kıyafeti vücuduna yapıştı fermuarı göğsüne kadar indiren Hatice...

Bir dönem ortadan kaybolan ünlü isim yıllar sonra estetikli haliyle ortaya çıktı.

43’lük şarkıcı Hatice artık bildiğiniz gibi değil! Estetikle bambaşka biri oldu! Leoparlı kıyafeti vücuduna yapıştı fermuarı göğsüne kadar indiren Hatice...

Yaptığı estetik değişimiyle gündeme oturan Hatice'nin yeni halini görenler tanıyamadı.

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