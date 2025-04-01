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43'lük modacının Gülben Ergen'den öğrendiği süper tarif: Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi!

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, son dönemdeki etkileyici kilo verme serüveni ve sağlıklı yaşam tavsiyeleriyle adından söz ettiriyor. 2017'de geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrasında sadece 3 ayda 22 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan Saraçoğlu, bu süreçte yalnızca fiziksel olarak değil, yaşam tarzı ve mindset'iyle de bambaşka bir insana dönüştü!

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 08:55 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 08:55
43’lük modacının Gülben Ergen’den öğrendiği süper tarif: Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi!

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, geçirdiği tüp mide ameliyatı ve sonrasında yaptığı sağlıklı yaşam hamleleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

43’lük modacının Gülben Ergen’den öğrendiği süper tarif: Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi!

2017 yılının Şubat ayında geçirdiği ameliyatın ardından sadece 3 ayda 22 kilo vererek 83 kilodan 60 kiloya düşen Saraçoğlu, fiziksel görünümünün yanı sıra alışkanlıklarını da tamamen değiştirdi.

43’lük modacının Gülben Ergen’den öğrendiği süper tarif: Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi!

🍍 GÜLBEN ERGEN'DEN ALDIĞI ÖDEM ATTIRICI TARİF

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında doğal tariflerini de paylaşan Gülşah Saraçoğlu, sağlıklı yaşam rutinine dair önerileriyle dikkat çekti. Ödem atmak isteyenler için favori yöntemlerinden biri ise ananas kabuğu çayı oldu:

"Ananasın kabuklarını atmayın! Gülben Ergen'in tarifidir. Tencerede kaynatın, gün boyunca o suyu için. Şişkinlikten eser kalmıyor!"

43’lük modacının Gülben Ergen’den öğrendiği süper tarif: Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi!

🍍 Ödem Atıcı Ananas Kabuğu Çayı

• Ananasın kabuklarını soy 🟡
• Kabukları 1 tencere suyla kaynat 🔥
• Suyunu süz, gün boyu iç 🫗
✅ 1 litre iç, ertesi gün ödem yok!

43’lük modacının Gülben Ergen’den öğrendiği süper tarif: Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi!

🥕 KARACİĞERİ TEMİZLEYEN SÜPER KARIŞIM

Detoks yapmak isteyenler için de güçlü bir karışım öneren Saraçoğlu, pancar, zencefil, bal, havuç ve limon karışımının mucizevi etkilerinden bahsetti:

"Pancarı kaynatıyorsunuz, diğer malzemelerle birlikte blender'dan geçirip süzüyorsunuz. Hem arındırıyor hem de enerji veriyor."

43’lük modacının Gülben Ergen’den öğrendiği süper tarif: Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi!

🥕 Karaciğer Detoksu İçeceği

• 1 adet pancar (haşlanmış)
• 1 havuç 🥕
• 1 parça zencefil 🧡
• 1 yemek kaşığı bal 🍯
• Yarım limonun suyu 🍋
→ Hepsini blender'da çek, süz ve iç!
💥 Hem arındırır hem enerji verir!

43’lük modacının Gülben Ergen’den öğrendiği süper tarif: Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi!

🥗 GÜLŞAH SARAÇOĞLU İLHAMLI DİYET LİSTESİ

🌅 Kahvaltı
• 2 haşlanmış yumurta 🥚🥚
• Bol yeşillik 🥬
• 1 dilim tam buğday ekmeği 🍞
• 1 fincan şekersiz yeşil çay 🍵

🍽️ Öğle
• Izgara tavuk / balık 🍗🐟
• Zeytinyağlı salata 🥗
• 3-4 kaşık karabuğday, kinoa veya siyah pirinç 🍚

43’lük modacının Gülben Ergen’den öğrendiği süper tarif: Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi!

🥒 Ara Öğün
• 1 adet yeşil elma 🍏
• 2 tam ceviz 🌰🌰

🌆 Akşam
• Sebze yemeği (zeytinyağlı ya da haşlama) 🥦🥕
• Yoğurt (1 kase, sade) 🥣
• 1 dilim avokado (isteğe bağlı) 🥑

43’lük modacının Gülben Ergen’den öğrendiği süper tarif: Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi!

🌙 Gece (isteğe bağlı)
• Ananas kabuğu çayı 🍍🫖

43’lük modacının Gülben Ergen’den öğrendiği süper tarif: Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi!

⚠️ UYARI:
Bu liste genel bir ilham niteliğindedir. Her bireyin metabolizması farklıdır. Diyete başlamadan önce mutlaka bir diyetisyen veya doktora danışın. Sağlık her şeyden önemlidir! ❤️

43’lük modacının Gülben Ergen’den öğrendiği süper tarif: Gülşah Saraçoğlu 3 ayda 22 kilo verdi!

FOTOĞRAFLAR: TAKVİM FOTOĞRAF ARŞİVİ, INSTAGRAM