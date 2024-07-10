42 yaşında 58 kilo! Ömer'in çilekeş Gamze'si Gökçe Bahadır bu sayede kırışmıyor! Emir Ersoy ile 2 yıl önce evlenmişti! Meğer sırrı...

1 Gökçe Bahadır, 58 kiloda tutmayı başardığı fit vücudu ve enerjisiyle dikkat çekiyor. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz, Bahadır'ın genç ve zinde kalmasının anahtarları arasında yer alıyor. Kendisi, sabah yürüyüşleri ve yoga seanslarını asla aksatmıyor. İşte ünlü oyuncunun gençlik sırrı...

2 Hayat Bilgisi dizisi ile ilk kez izleyici karşısına çıkan Gökçe Bahadır, büyük çıkışını Yaprak Dökümü ile yaptı. Diziyle birlikte kısa sürede yıldızı parlayan Gökçe, özellikle canlandırdığı Leyla karakteriyle kariyerinde hızlı bir sıçrama yaşadı.