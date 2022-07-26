41'lik Nursel Ergin plajda fizik şov yaptı! Kim der ki 23 yaşında kızı var! Gelinim Mutfakta'nın sunucusu mayosunu giydi kıvrımlı beli ile mest etti
Var Mısın Yok Musun adlı yarışma ile ünlenen şimdilerde de Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin programın sezon finali yapmasıyla tatile koştu. Dizi ve programların sezona kısa süreliğine ara vermesiyle ünlüler tatil beldelerine akın etti. Peş peşe tatil paylaşımları yapanlar arasına Nursel Ergin de girdi. İnstagram hesabını aktif kullanan ünlü sunucunun mayolu paylaşımı sosyal medyayı salladı. 41 yaşındaki Ergin paylaşımına 'Ruhun şarkı söylerse hayat seni mutlaka dansa kaldırır.' notunu düştü yorumlar yağmur gibi yağdı.
26.07.2022 13:34 - Son Güncelleme: 26.07.2022 13:35
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfak'ta yarışmacının ünlü sunucusu Nursel Ergin program ara verir vermez soluğu tatilde aldı.
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan Nursel Ergin sempatikliği ile kısa sürede yapımcıların dikkatini çekmeyi başarmıştı.
Programdan sonra projelerden teklif alan Nursel Ergin oyunculuğa adım attı. İlk oyunculuk deneyimini TRT1'de yayınlanan Cam Kırıkları dizisinde kazandı. Ardından Gün Akşam Oldu isimli dizide boy gösterdi. Bu oyunculuk performansının ardından yemek programı sunmaya başladı.
Mutfağım, Nursel'in Mutfağı, Nursel'in Konukları, Nursel'in Evi gibi programlar yapan ünlü sunucu son olarak Gelinim Mutfakta'da yer alıyor.