41'lik Bergüzar Korel'in 25 kilo verdiren diyeti! Eşi Halit Ergenç'le birlikte 8 ay boyunca uygulamış! '3 çocuk annesi demezsiniz'

Üçüncü bebeği Han'ı kucağına alarak annelik mutluluğunu bir kez daha yaşayan başarılı oyuncu Bergüzar Korel, doğum sonrası kilolarından hızlı ve sağlıklı bir şekilde kurtulmayı başardı. 8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo veren Korel, eski formuna kavuşarak herkesi kendine hayran bıraktı. Şimdilerde ailesiyle birlikte tatilin keyfini çıkaran güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarla da dikkatleri üzerine çekti. Fit vücudu ve güzelliğiyle tam not alan Korel, takipçilerinden binlerce beğeni ve övgü dolu yorum aldı. Peki, zayıflama sırrı neydi? İşte merak edilenler...