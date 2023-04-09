41 yaşında 18 kilo verdi! 3 çocuk annesi Adriana Lima doğum sonrası bakın nasıl zayıflamış! "Yağ tulumu gibiymiş...."
Adriana Lima'nın kilolu halleri sosyal medyaya damga vuran en önemli olaylar arasında yer adı. İncecik görmeye alıştığımız Lima'nın podyumdaki tombul halleri takipçilerini şoke etmişti. 3 çocuk annesi ünlü mankenin doğum kilolarını nasıl verdiği ortaya çıktı. Yer alan iddialara göre Lima 18 kilo birden vermiş! İşte Adriana Lima'nın zayıflama sırrı!
Model Adriana Lima, hamilelik ve doğum sırasında aldığı kilolar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Güzel model son verdiği pozlarla eski formuna geri döndüğünü gösterdi.
Bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Adriana Lima, geçtiğimiz günlerde anne oldu. Ünlü modelin doğum kilosu ve değişimi çok konuşuldu. Lima'nın son halini görenler sosyal medyadan "Yağ tulumu gibi" ve "Koskoca manken bu hale geldiyse biz ne yapalım.." gibi yorumlarda bulundu.
Lima Instagram paylaşımının altına "Anne Duygusallığını değiştiriyorum ve yeni vücudumu kucaklıyorum." diyerek eski haline geri döndüğünün haberini verdi.
ADRIANA LİMA NASIL ZAYIFLADI?
Düzenli olarak boks yapan Adriana Lima, çok düzgün olan vücudunu boksa, yogaya ve sağlıklı beslenmeye borçlu.