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40'lık Hatice Şendil giydi bikinisini yaptı şovunu! Zayıflığının sırrını tek tek açıklamıştı! Eşi Burak Sağyaşar'dan öyle bir yorum geldi ki...

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. Bu isimlerden biri de başarılı oyuncu Hatice Şendil oldu. Şendil, beyaz mayokinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı ve büyük ilgi gördü.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 20:57 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 20:57
40’lık Hatice Şendil giydi bikinisini yaptı şovunu! Zayıflığının sırrını tek tek açıklamıştı! Eşi Burak Sağyaşar’dan öyle bir yorum geldi ki... 1

2015 yılında Burak Sağyaşar ile evlenen Hatice Şendil'in, bu evlilikten Can adında altı yaşında bir oğlu bulunuyor. Ünlü çiftin oğlu bu yıl birinci sınıfa başladı. Şendil'in başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları da takipçileri tarafından büyük beğeni topluyor.

40’lık Hatice Şendil giydi bikinisini yaptı şovunu! Zayıflığının sırrını tek tek açıklamıştı! Eşi Burak Sağyaşar’dan öyle bir yorum geldi ki... 2

Tatil sezonunu açan ve soluğu tatil beldelerinde alan Hatice Şendil, beyaz mayokinisiyle verdiği pozlarla adeta göz kamaştırdı.

40’lık Hatice Şendil giydi bikinisini yaptı şovunu! Zayıflığının sırrını tek tek açıklamıştı! Eşi Burak Sağyaşar’dan öyle bir yorum geldi ki... 3

Beyaz mayokinisinin üzerine aynı renkte bir pareo giyen ve başına beyaz-siyah renkli bir bandana takan Şendil, pozlarına "Mature in nature" (Doğada olgun) notunu ekledi.

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