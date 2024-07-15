40'lık Hatice Şendil giydi bikinisini yaptı şovunu! Zayıflığının sırrını tek tek açıklamıştı! Eşi Burak Sağyaşar'dan öyle bir yorum geldi ki...

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2015 yılında Burak Sağyaşar ile evlenen Hatice Şendil'in, bu evlilikten Can adında altı yaşında bir oğlu bulunuyor. Ünlü çiftin oğlu bu yıl birinci sınıfa başladı. Şendil'in başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları da takipçileri tarafından büyük beğeni topluyor.