40’ında paylaşmıştı! Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun minik kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Babasının birebir kopyası...

Ünlü oyuncu, takip eden günlerde eşinin doğum öncesi ve sonrası pozlarını "Öncesi-sonrası. Masal'ımıza kavuştuk. Bugün tam 40 gün oldu hem de. Duygu sevgilim bütün cefayı çekse de sefada beni de ortak ettiği için çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum canlarım" notuyla Instagram hesabından paylaştı.