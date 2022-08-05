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Haberler Magazin 40’ında paylaşmıştı! Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun minik kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Babasının birebir kopyası...

40’ında paylaşmıştı! Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun minik kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Babasının birebir kopyası...

Kadrosunda Onur Atilla, Ali Sunal, Açelya Topaloğlu, Meltem Yılmazkaya, Aziz Aslan gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı programda canlandırdığı Bilal karakteriyle adını duyuran Onur Buldu, 2020 yılında öğretmen Duygu Kozoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Buldu, geçen haftalarda da kızı Masal'ı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tatmıştı. Kızının 40'ında paylaşımda bulunana Buldu, Instagram hesabında yeni bir poz yayınladı ve Masal'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Baba-kızın benzerliği ise görenleri şaşırttı. İşte Onur Buldu'nun güzeller güzeli kızı...

05.08.2022 20:54 - Son Güncelleme: 05.08.2022 20:54
40’ında paylaşmıştı! Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun minik kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Babasının birebir kopyası...

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun minik kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Babasının birebir kopyası...

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40’ında paylaşmıştı! Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun minik kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Babasının birebir kopyası...

Öğretmen eşi Duygu Kozoğlu ile birlikteliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Güldür Güldür Show'un 'Bilal'i Onur Buldu, geçen haftalarda kızı Masal'ı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı.

40’ında paylaşmıştı! Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun minik kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Babasının birebir kopyası...

Ünlü oyuncu, takip eden günlerde eşinin doğum öncesi ve sonrası pozlarını "Öncesi-sonrası. Masal'ımıza kavuştuk. Bugün tam 40 gün oldu hem de. Duygu sevgilim bütün cefayı çekse de sefada beni de ortak ettiği için çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum canlarım" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

40’ında paylaşmıştı! Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun minik kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Babasının birebir kopyası...

Sosyal medyayı aktif kullanan Buldu, şimdi ise yeni bir paylaşımda bulunarak kızı Masal'ın yüzünü ilk kez gösterdi.

40’ında paylaşmıştı! Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun minik kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Babasının birebir kopyası...

Dün 40'ncı yaşını kutlayan oyuncu, minik bebeğiyle verdiği bir pozu şu notla yayınladı: "Hoş geldin 40. Hayatımda aldığım en güzel hediyeyle şöyle bir pozumuz olmasın mı :) Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim canlar. Var olun"

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