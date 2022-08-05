40’ında paylaşmıştı! Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun minik kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Babasının birebir kopyası...
Kadrosunda Onur Atilla, Ali Sunal, Açelya Topaloğlu, Meltem Yılmazkaya, Aziz Aslan gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı programda canlandırdığı Bilal karakteriyle adını duyuran Onur Buldu, 2020 yılında öğretmen Duygu Kozoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Buldu, geçen haftalarda da kızı Masal'ı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tatmıştı. Kızının 40'ında paylaşımda bulunana Buldu, Instagram hesabında yeni bir poz yayınladı ve Masal'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Baba-kızın benzerliği ise görenleri şaşırttı. İşte Onur Buldu'nun güzeller güzeli kızı...
05.08.2022 20:54 - Son Güncelleme: 05.08.2022 20:54
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun minik kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Babasının birebir kopyası...
Öğretmen eşi Duygu Kozoğlu ile birlikteliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Güldür Güldür Show'un 'Bilal'i Onur Buldu, geçen haftalarda kızı Masal'ı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı.