40 yıl sonra fark edildi! Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan 7 çekim hatası! Orhan Gencebay, Kemal Sunal derken...

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Türk sinemasının altın çağı olarak adlandırılan Yeşilçam dönemi, bugün hala milyonlarca izleyiciyi büyülemeye devam ediyor. Ancak, bu dönemin filmlerinin arkasındaki hikayeler genellikle düşük bütçeler ve kısıtlı imkanlarla dolu olan zorlu bir yolculuğu anlatıyor. Sinemaya gönül vermiş olan birçok emekçi, o dönemde büyük bir azimle çalışarak, eldeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştı. Ancak, filmlerin bir başından bir sonuna kadar çekildiğini düşündüğümüzde, ufak tefek tutarsızlıkların olması kaçınılmazdı.