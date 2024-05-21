40 yıl sonra fark edildi! Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan 7 çekim hatası! Orhan Gencebay, Kemal Sunal derken...

Yeşilçam'ın altın dönemi, Türk sinemasının kalbinde efsanevi bir yer tutuyor. Ancak bazen bu klasiklerin içinde gözden kaçan hatalar, zamanla ortaya çıkabiliyor. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Ayşen Gruda, Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi unutulmaz oyuncuların yer aldığı filmlerde bile hatalar mevcut. İşte Yeşilçam'ın unutulmaz yapıtlarında 40 yıl sonra ortaya çıkan bazı hatalar...
Türk sinemasının altın çağı olarak adlandırılan Yeşilçam dönemi, bugün hala milyonlarca izleyiciyi büyülemeye devam ediyor. Ancak, bu dönemin filmlerinin arkasındaki hikayeler genellikle düşük bütçeler ve kısıtlı imkanlarla dolu olan zorlu bir yolculuğu anlatıyor. Sinemaya gönül vermiş olan birçok emekçi, o dönemde büyük bir azimle çalışarak, eldeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştı. Ancak, filmlerin bir başından bir sonuna kadar çekildiğini düşündüğümüzde, ufak tefek tutarsızlıkların olması kaçınılmazdı.
Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.
Seyyit Battal'ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi'yi kurtarma serüvenini konu alan filmde; Cüneyt Arkın (Seyyit Battal) babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır.