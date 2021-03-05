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40 yaşındaki Cansu Dere genç kızlara taş çıkartıyor! Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere şaşkına çevirdi sapsarı saçlar...

40 yaşında olan ve doğum yapan Sinem Kobal'ın da yakın arkadaşı olarak bilinen Cansu Dere, geçtiğimiz günlerde öyle bir fotoğraf paylaştı ki görenler inanamadı. Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz'de Caner Cindoruk ve Melis Sezen'le birlikte başrolde yer alan Cansu Dere, birçok dizi ve film projesinde yer almış hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınmıştı. Doğal güzelliğe ne kadar güvendiğini gösteren Cansu Dere sıfır makyaj hali ile beğeni topladı ama sonrasında yıllar önceki halini paylaşınca görenler gözlerine inanamadı. İşte o fotoğraflar.

05.03.2021 15:13 - Son Güncelleme: 05.03.2021 15:50
40 yaşındaki Cansu Dere genç kızlara taş çıkartıyor! Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere şaşkına çevirdi sapsarı saçlar...

'Sadakatsiz' dizisinde' Doktor Asya' karakterine hayat veren Cansu Dere, başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. 40 yaşındaki yıldız, son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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40 yaşındaki Cansu Dere genç kızlara taş çıkartıyor! Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere şaşkına çevirdi sapsarı saçlar...

Doğal güzelliğe ne kadar güvendiğini gösteren Cansu Dere sıfır makyaj hali ile beğeni topladı.

40 yaşındaki Cansu Dere genç kızlara taş çıkartıyor! Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere şaşkına çevirdi sapsarı saçlar...

İŞTE O FOTOĞRAF

Cansu Dere makyajsız fotoğrafının ardındansa yıllar öncesinde ait bir fotoğraf paylaşınca olanlar oldu. Gelin 40 yaşında bile genç kızlara taş çıkartan Cansu Dere'nin yıllar içindeki değişimine birlikte bakalım. İşte başta Cansu Dere olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

40 yaşındaki Cansu Dere genç kızlara taş çıkartıyor! Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere şaşkına çevirdi sapsarı saçlar...

ESRA BİLGİÇ

40 yaşındaki Cansu Dere genç kızlara taş çıkartıyor! Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere şaşkına çevirdi sapsarı saçlar...
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