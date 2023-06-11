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Haberler Magazin 40 yaşındaki Bergüzar Korel'in ilk göz ağrısı büyüdü kocaman oldu! Boyu Halit Ergenç'i geçti! Paylaşımına bakın 'Ali büyüdü mü diye soranlar'

40 yaşındaki Bergüzar Korel'in ilk göz ağrısı büyüdü kocaman oldu! Boyu Halit Ergenç'i geçti! Paylaşımına bakın 'Ali büyüdü mü diye soranlar'

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 2009 yılında dünyaevine girdi. 2010 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına alan çift, daha sonra Han ve Leyla'nın dünyaya gelme heyecanını yaşadı. Şimdilerde Londra İstanbul arası mekik dokuyan Bergüzar Korel en büyük oğlunu paylaştı. Görenler şaşkınlığını gizleyemezken Korel paylaşımına ''Ali büyüdü mü diye soranlar'' notunu düştü. Ergenç'in oğlu boyunu geçti. Ünlü çiftin ilk göz ağrısı büyüdü kocaman oldu. İşte o paylaşım...

11.06.2023 20:38 - Son Güncelleme: 11.06.2023 20:38
40 yaşındaki Bergüzar Korel’in ilk göz ağrısı büyüdü kocaman oldu! Boyu Halit Ergenç’i geçti! Paylaşımına bakın ’Ali büyüdü mü diye soranlar’

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 13 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden üç çocuk sahibi olan çift şimdilerde sessiz bir hayat sürüyor. Korel son olarak sosyal medya hesabından en büyük çocuğu Ali'yi paylaştı.

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40 yaşındaki Bergüzar Korel’in ilk göz ağrısı büyüdü kocaman oldu! Boyu Halit Ergenç’i geçti! Paylaşımına bakın ’Ali büyüdü mü diye soranlar’

2009 yılında dünyaevine giren Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, bir süre önce Londra'ya taşıdı.

40 yaşındaki Bergüzar Korel’in ilk göz ağrısı büyüdü kocaman oldu! Boyu Halit Ergenç’i geçti! Paylaşımına bakın ’Ali büyüdü mü diye soranlar’

Londra'da çocuklarıyla birlikte yoğun bir hayatları olduğunu söyleyen Korel, ''Onları okula götürüp getiriyoruz. Halit çok gidip geliyor. Ben genelde çocukların başında kalıyorum. Arkadaşlarımız da bizi yalnız bırakmıyor. Buradaki evimiz de açık. Şu an okullar açılana kadar da Türkiye'deyiz." dedi.

40 yaşındaki Bergüzar Korel’in ilk göz ağrısı büyüdü kocaman oldu! Boyu Halit Ergenç’i geçti! Paylaşımına bakın ’Ali büyüdü mü diye soranlar’

Tamamen Londra'ya yerleşmediklerini ifade eden Ergenç ise şöyle konuştu:

40 yaşındaki Bergüzar Korel’in ilk göz ağrısı büyüdü kocaman oldu! Boyu Halit Ergenç’i geçti! Paylaşımına bakın ’Ali büyüdü mü diye soranlar’

"Oraya yüzde 100 gitmiş değiliz. Hayatı bir nevi ikiye bölmüş olduk. Buradaki hayatımız da devam ediyor."

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