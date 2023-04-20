40 kilo verdiren Güllü diyeti! 49’luk şarkıcı 90’dan 50’ye bakın nasıl erimiş! 34 bedene inme sırrını açıkladı! Tek malzemeyle...

Ünlü sanatçı Güllü verdiği 40 kilo ile gündeme geliyor. Mide küçültme ameliyatı sonrası 30 kilo veren Güllü diğer 40 kiloyu ise bakın nasıl vermiş! İşte toplamda 70 kilo verip iğne ipliğe dönen Güllü'nün zayıflama sırrı!