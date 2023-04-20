RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 40 kilo verdiren Güllü diyeti! 49'luk şarkıcı 90'dan 50'ye bakın nasıl erimiş! 34 bedene inme sırrını açıkladı! Tek malzemeyle...

40 kilo verdiren Güllü diyeti! 49'luk şarkıcı 90'dan 50'ye bakın nasıl erimiş! 34 bedene inme sırrını açıkladı! Tek malzemeyle...

Şarkıcı Güllü özel hayatıyla ve verdiği kilolarla sık sık gündemde yer alıyor. 70 kilo veren Güllü'nün mide küçültme ameliyatı olduğu biliniyor. 90 kiloya inen ünlü şarkıcı hedefine ulaşmak için ise bakın ne yapmış! 34 bedene kadar düşmesiyle sosyal medyada gündem olan Güllü'nün ameliyat sonrası veremediği kiloları nasıl erittiği ortaya çıktı. İşte 40 kilo vermenizi sağlayacak o yöntem...

takvim.com.tr
20.04.2023 18:19 - Son Güncelleme: 20.04.2023 18:19
40 kilo verdiren Güllü diyeti! 49’luk şarkıcı 90’dan 50’ye bakın nasıl erimiş! 34 bedene inme sırrını açıkladı! Tek malzemeyle...

Ünlü sanatçı Güllü verdiği 40 kilo ile gündeme geliyor. Mide küçültme ameliyatı sonrası 30 kilo veren Güllü diğer 40 kiloyu ise bakın nasıl vermiş! İşte toplamda 70 kilo verip iğne ipliğe dönen Güllü'nün zayıflama sırrı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
40 kilo verdiren Güllü diyeti! 49’luk şarkıcı 90’dan 50’ye bakın nasıl erimiş! 34 bedene inme sırrını açıkladı! Tek malzemeyle...

Uzun yıllar kilolarıyla başı dertte olan Güllü, 2017 yılında tüp mide ameliyatı olmuştu.

40 kilo verdiren Güllü diyeti! 49’luk şarkıcı 90’dan 50’ye bakın nasıl erimiş! 34 bedene inme sırrını açıkladı! Tek malzemeyle...

Ameliyatın ardından geçirdiği trafik kazasıyla oldukça zor günler yaşayan sanatçı, 2 ay boyunca yatağa bağımlı olarak yaşadı.

40 kilo verdiren Güllü diyeti! 49’luk şarkıcı 90’dan 50’ye bakın nasıl erimiş! 34 bedene inme sırrını açıkladı! Tek malzemeyle...

Güllü, kilo verme sürecinin o dönemde başladığını ve kilo vermesinin sağlıklı beslenmenin yanı sıra bir besin sayesinde hızlandığını açıkladı.

40 kilo verdiren Güllü diyeti! 49’luk şarkıcı 90’dan 50’ye bakın nasıl erimiş! 34 bedene inme sırrını açıkladı! Tek malzemeyle...

SIRRI ORTAYA ÇIKTI!

Bu süreçte kinoayı keşfeden sanatçı birçok farklı yöntemle kinoa tüketmeyi asla ihmal etmemiş!

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