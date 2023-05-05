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Haberler Magazin 40 değil 80 yaşında gibiler! Yanlış estetikle eski halinden eser kalmayan 11 ünlü! Burun, dudak, çene, göğüs! Estetiksiz haline şükreden de var! Lady Gaga, Kardashian...

40 değil 80 yaşında gibiler! Yanlış estetikle eski halinden eser kalmayan 11 ünlü! Burun, dudak, çene, göğüs! Estetiksiz haline şükreden de var! Lady Gaga, Kardashian...

Estetik operasyonları günümüzde oldukça tercih ediliyor. Genç kalmak isteyen veya vücudunda beğenmediği bir bölgeyi değiştirmek isteyenler çeşitli operasyonlar geçiriyor. Ancak bazen estetik operasyonları istenildiği gibi sonuçlanmıyor. Bazı ünlü isimler de bundan nasibini alıyor ve aralarında asla yaptırmamaya yemin edenler de var. İşte estetik nedeniyle hayata küsen 11 ünlü...

takvim.com.tr
05.05.2023 23:01 - Son Güncelleme: 05.05.2023 23:01
40 değil 80 yaşında gibiler! Yanlış estetikle eski halinden eser kalmayan 11 ünlü! Burun, dudak, çene, göğüs! Estetiksiz haline şükreden de var! Lady Gaga, Kardashian...

Günümüzde birçok kadın, genç ve güzel görünmek veya hayalindeki görünüme kavuşmak için estetik operasyonlara başvuruyor. Özellikle ünlüler bu yola oldukça fazla başvuruyor. İşte yanlış estetikle eski halinden eser kalmayan 11 ünlü isim...

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40 değil 80 yaşında gibiler! Yanlış estetikle eski halinden eser kalmayan 11 ünlü! Burun, dudak, çene, göğüs! Estetiksiz haline şükreden de var! Lady Gaga, Kardashian...

Khloe Kardashian

Tüm Kardashian-Jenner ailesi, estetik konusunda son derece ileri görüşlü. Ancak Khloe Kardashian'ın, 2016 yaptırdığı yüz enjeksiyonları pek iyi sonuçlanmadı. Kardashian, "Yüzüm çok kötü görünüyordu, gidip hepsini çıkartmak zorunda kaldım." dedi.

40 değil 80 yaşında gibiler! Yanlış estetikle eski halinden eser kalmayan 11 ünlü! Burun, dudak, çene, göğüs! Estetiksiz haline şükreden de var! Lady Gaga, Kardashian...

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow'un doğal bakım ürünlerine düşkün olduğunu düşünebilirsiniz ancak botoks uygulamasından yardım aldığını itiraf etti. 2013 yılında lazer tedavisinin yanı sıra botoks yaptırdığını söyleyen Paltrow, kötü bir deneyim yaşadığını anlattı. Bu deneyimin ardından yüzünün şiştiğini ve Joan Rivers'a benzediğini söyleyerek bir daha botoks yaptırmama kararı kaldı.

40 değil 80 yaşında gibiler! Yanlış estetikle eski halinden eser kalmayan 11 ünlü! Burun, dudak, çene, göğüs! Estetiksiz haline şükreden de var! Lady Gaga, Kardashian...

Nicole Kidman

Oscar Ödüllü oyuncu Nicole Kidman, yıllara meydan okuyor. Elbette bunun için biraz yardım alıyor. Bir zamanlar botoks yaptırdığını itiraf eden Kidman, "Ne yazık ki botoksu denedim ve kurtuldum. Nihayet yüzümü tekrar hareket ettirebiliyorum" diyerek yaşadığı kötü deneyimi anlattı.

40 değil 80 yaşında gibiler! Yanlış estetikle eski halinden eser kalmayan 11 ünlü! Burun, dudak, çene, göğüs! Estetiksiz haline şükreden de var! Lady Gaga, Kardashian...

Cameron Diaz

Cameron Diaz'ı botoksla kötü bir deneyim yaşayan ünlüler arasında. Diaz, yaptırdığı uygulama hakkında "Yüzümü tuhaf bir şekilde değiştirdi. 'Böyle olmak istemiyorum' dedim. Bana ait olmayan bir yüz yerine yaşlanmayı tercih ederim" dedi.

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