40 değil 80 yaşında gibiler! Yanlış estetikle eski halinden eser kalmayan 11 ünlü! Burun, dudak, çene, göğüs! Estetiksiz haline şükreden de var! Lady Gaga, Kardashian...
Estetik operasyonları günümüzde oldukça tercih ediliyor. Genç kalmak isteyen veya vücudunda beğenmediği bir bölgeyi değiştirmek isteyenler çeşitli operasyonlar geçiriyor. Ancak bazen estetik operasyonları istenildiği gibi sonuçlanmıyor. Bazı ünlü isimler de bundan nasibini alıyor ve aralarında asla yaptırmamaya yemin edenler de var. İşte estetik nedeniyle hayata küsen 11 ünlü...
Günümüzde birçok kadın, genç ve güzel görünmek veya hayalindeki görünüme kavuşmak için estetik operasyonlara başvuruyor. Özellikle ünlüler bu yola oldukça fazla başvuruyor. İşte yanlış estetikle eski halinden eser kalmayan 11 ünlü isim...
Khloe Kardashian
Tüm Kardashian-Jenner ailesi, estetik konusunda son derece ileri görüşlü. Ancak Khloe Kardashian'ın, 2016 yaptırdığı yüz enjeksiyonları pek iyi sonuçlanmadı. Kardashian, "Yüzüm çok kötü görünüyordu, gidip hepsini çıkartmak zorunda kaldım." dedi.
Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow'un doğal bakım ürünlerine düşkün olduğunu düşünebilirsiniz ancak botoks uygulamasından yardım aldığını itiraf etti. 2013 yılında lazer tedavisinin yanı sıra botoks yaptırdığını söyleyen Paltrow, kötü bir deneyim yaşadığını anlattı. Bu deneyimin ardından yüzünün şiştiğini ve Joan Rivers'a benzediğini söyleyerek bir daha botoks yaptırmama kararı kaldı.