40 değil 80 yaşında gibiler! Yanlış estetikle eski halinden eser kalmayan 11 ünlü! Burun, dudak, çene, göğüs! Estetiksiz haline şükreden de var! Lady Gaga, Kardashian...

Cameron Diaz

Cameron Diaz'ı botoksla kötü bir deneyim yaşayan ünlüler arasında. Diaz, yaptırdığı uygulama hakkında "Yüzümü tuhaf bir şekilde değiştirdi. 'Böyle olmak istemiyorum' dedim. Bana ait olmayan bir yüz yerine yaşlanmayı tercih ederim" dedi.