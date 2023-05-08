4 yıllık aşkta mutlu son! Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evlendi! Gelinlikli ilk fotoğraf geldi! Seda Bakan, Berfu Yenenler...
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, yaklaşık dört yıl önce Mustafa Aksakallı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Koronavirüs salgınından önce düğün hazırlıkları yapan çift pandemi nedeniyle evlilik planlarını ertelemişti. Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'dan müjdeli haber geldi. Ünlü çift bu akşam sade bir törenle dünyaevine girdi. Ezgi Mola'dan gelinlikli ilk fotoğraf da jet hızıyla geldi. Oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın nikahtan ilk karesi...
08.05.2023 20:24 - Son Güncelleme: 08.05.2023 20:24
Yaklaşık dört yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, Koronavirüs salgınından önce düğün hazırlıkları yapmış ancak çift pandemi nedeniyle evlilik planlarını ertelemişti.
Ezgi Mola'dan gelinlikli ilk fotoğraf da jet hızıyla geldi. Oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.