4. yılına giren de var! Ünlülerin sevgilileri şaşırttı! Özgü Kaya, Serenay Sarıkaya, Bahar Şahin, İrem Helvacıoğlu... Liste epey kalabalık! Evlenip...
Özgü Kaya, Serenay Sarıkaya, Birkan Sokullu, Hadise, Hande Erçel, Sezin Akbaşoğulları, Bahar Şahin, İrem Helvacıoğlu gibi bir çok ünlü ismin eski sevgilisi ve şuanki sevgilileri neredeyse hepimizin tanıdığı isimler. Magazin camiasının ünlü simaları, zamanında o kişilerle büyük aşklar yaşamış! Hiç kimse bilmiyor! Kimi hala sevgili kimi evlendi, kimi ise çoktan ilişkilerine noktayı koydu. Bakın kimler kimlerle birlikte olmuş...
09.05.2023 23:09 - Son Güncelleme: 09.05.2023 23:09
4. yılına giren de var! Ünlülerin sevgilileri şaşırttı! Özgü Kaya, Serenay Sarıkaya, Birkan Sokullu, Hadise, Hande Erçel, Bahar Şahin, İrem Helvacıoğlu ve daha kimler kimler! İşte ünlüler ve sevgilileri, eski aşkları, eşleri...
İREM HELVACIOĞLU
İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan çifti, geçtiğimiz aylarda aşklarına ikinci şans vermişti.
Ancak mutluluğu yakalayamayan ünlü çift, bir kez daha ayrıldı. 2022 yılını Yolaç Özcan ile karşılayan İrem Helvacıoğlu, birlikte fotoğraflarını paylaşmıştı.
ÖZGE KAYA
Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya Burak Serdar Şanal ile aşk yaşıyordu. Çift sessiz sedasız ayrıldı.