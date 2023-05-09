4. yılına giren de var! Ünlülerin sevgilileri şaşırttı! Özgü Kaya, Serenay Sarıkaya, Bahar Şahin, İrem Helvacıoğlu... Liste epey kalabalık! Evlenip...

4. yılına giren de var! Ünlülerin sevgilileri şaşırttı! Özgü Kaya, Serenay Sarıkaya, Birkan Sokullu, Hadise, Hande Erçel, Bahar Şahin, İrem Helvacıoğlu ve daha kimler kimler! İşte ünlüler ve sevgilileri, eski aşkları, eşleri...