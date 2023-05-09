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Haberler Magazin 4. yılına giren de var! Ünlülerin sevgilileri şaşırttı! Özgü Kaya, Serenay Sarıkaya, Bahar Şahin, İrem Helvacıoğlu... Liste epey kalabalık! Evlenip...

4. yılına giren de var! Ünlülerin sevgilileri şaşırttı! Özgü Kaya, Serenay Sarıkaya, Bahar Şahin, İrem Helvacıoğlu... Liste epey kalabalık! Evlenip...

Özgü Kaya, Serenay Sarıkaya, Birkan Sokullu, Hadise, Hande Erçel, Sezin Akbaşoğulları, Bahar Şahin, İrem Helvacıoğlu gibi bir çok ünlü ismin eski sevgilisi ve şuanki sevgilileri neredeyse hepimizin tanıdığı isimler. Magazin camiasının ünlü simaları, zamanında o kişilerle büyük aşklar yaşamış! Hiç kimse bilmiyor! Kimi hala sevgili kimi evlendi, kimi ise çoktan ilişkilerine noktayı koydu. Bakın kimler kimlerle birlikte olmuş...

09.05.2023 23:09 - Son Güncelleme: 09.05.2023 23:09
4. yılına giren de var! Ünlülerin sevgilileri şaşırttı! Özgü Kaya, Serenay Sarıkaya, Bahar Şahin, İrem Helvacıoğlu... Liste epey kalabalık! Evlenip...

4. yılına giren de var! Ünlülerin sevgilileri şaşırttı! Özgü Kaya, Serenay Sarıkaya, Birkan Sokullu, Hadise, Hande Erçel, Bahar Şahin, İrem Helvacıoğlu ve daha kimler kimler! İşte ünlüler ve sevgilileri, eski aşkları, eşleri...

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4. yılına giren de var! Ünlülerin sevgilileri şaşırttı! Özgü Kaya, Serenay Sarıkaya, Bahar Şahin, İrem Helvacıoğlu... Liste epey kalabalık! Evlenip...

İREM HELVACIOĞLU

İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan çifti, geçtiğimiz aylarda aşklarına ikinci şans vermişti.

4. yılına giren de var! Ünlülerin sevgilileri şaşırttı! Özgü Kaya, Serenay Sarıkaya, Bahar Şahin, İrem Helvacıoğlu... Liste epey kalabalık! Evlenip...

Ancak mutluluğu yakalayamayan ünlü çift, bir kez daha ayrıldı. 2022 yılını Yolaç Özcan ile karşılayan İrem Helvacıoğlu, birlikte fotoğraflarını paylaşmıştı.

4. yılına giren de var! Ünlülerin sevgilileri şaşırttı! Özgü Kaya, Serenay Sarıkaya, Bahar Şahin, İrem Helvacıoğlu... Liste epey kalabalık! Evlenip...

Kaya, bu kez gönlünü Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşına kaptırdı.

4. yılına giren de var! Ünlülerin sevgilileri şaşırttı! Özgü Kaya, Serenay Sarıkaya, Bahar Şahin, İrem Helvacıoğlu... Liste epey kalabalık! Evlenip...

ÖZGE KAYA

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya Burak Serdar Şanal ile aşk yaşıyordu. Çift sessiz sedasız ayrıldı.

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