Ecem Erkek’in eski eşi de oyuncu çıktı! 4 yıl evli kalmışlar! Meğer aynı dizide de rol almışlar! Güldür Güldür'ün Naime'siydi...
Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle adını duyuran Ecem Erkek, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise eski eşiyle gündeme geldi. Oyuncunun bir dönem aynı dizide rol aldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Ecem Erkek'in eski eşinin Behzat Ç.'de de rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Ecem Erkek hangi ünlü oyuncuyla 4 sene evli kalmış...
16.05.2023 20:53 - Son Güncelleme: 16.05.2023 20:53