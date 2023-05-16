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Haberler Magazin Ecem Erkek’in eski eşi de oyuncu çıktı! 4 yıl evli kalmışlar! Meğer aynı dizide de rol almışlar! Güldür Güldür'ün Naime'siydi...

Ecem Erkek’in eski eşi de oyuncu çıktı! 4 yıl evli kalmışlar! Meğer aynı dizide de rol almışlar! Güldür Güldür'ün Naime'siydi...

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle adını duyuran Ecem Erkek, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise eski eşiyle gündeme geldi. Oyuncunun bir dönem aynı dizide rol aldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Ecem Erkek'in eski eşinin Behzat Ç.'de de rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Ecem Erkek hangi ünlü oyuncuyla 4 sene evli kalmış...

takvim.com.tr
16.05.2023 20:53 - Son Güncelleme: 16.05.2023 20:53
Ecem Erkek’in eski eşi de oyuncu çıktı! 4 yıl evli kalmışlar! Meğer aynı dizide de rol almışlar! Güldür Güldür’ün Naime’siydi...

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Naime karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Erkek hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.

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Ecem Erkek’in eski eşi de oyuncu çıktı! 4 yıl evli kalmışlar! Meğer aynı dizide de rol almışlar! Güldür Güldür’ün Naime’siydi...

Attığı her adımla dikkat çeken Ecem Erkek bu kez eski eşiyle gündem oldu.

Ecem Erkek’in eski eşi de oyuncu çıktı! 4 yıl evli kalmışlar! Meğer aynı dizide de rol almışlar! Güldür Güldür’ün Naime’siydi...

Ecem Erkek'in 2016-2020 yılları arasında evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ecem Erkek’in eski eşi de oyuncu çıktı! 4 yıl evli kalmışlar! Meğer aynı dizide de rol almışlar! Güldür Güldür’ün Naime’siydi...

Oyuncunun Hayat Sırları dizisinde birlikte rol aldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ecem Erkek’in eski eşi de oyuncu çıktı! 4 yıl evli kalmışlar! Meğer aynı dizide de rol almışlar! Güldür Güldür’ün Naime’siydi...

Öte yandan Ecem Erkek'in eski eşinin Behzat Ç.'de de rol aldığı ortaya çıktı.

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