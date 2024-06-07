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4 yıl evli kaldılar! Kara Ağaç Destanı’nın Celal Ağa’sı Olgun Şimşek’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer eski aşkıyla aynı dizideymiş...

Kadrosunda Emre Kıvılcım, Özlem Conker, Hakan Boyav, Meltem Akçöl, Arman Uslu gibi isimlerin yer aldığı Kara Ağaç Destanı dizisinde Celal Ağa karakterini canlandıran Olgun Şimşek hakkındaki bir geçek duyanları şaşırttı. Ünlü oyuncunun bir dönem Elveda Rumeli'nin yıldızıyla evli olduğu ve ikilinin aynı dizide birlikte rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Olgun Şimşek'in 4 yıllık eski eşi hangi ünlü oyuncuymuş...

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 15:34 Güncelleme 07 Haziran 2024, 15:34
4 yıl evli kaldılar! Kara Ağaç Destanı’nın Celal Ağa’sı Olgun Şimşek’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer eski aşkıyla aynı dizideymiş... 1

Emre Kıvılcım, Özlem Conker, Hakan Boyav, Meltem Akçöl, Arman Uslu gibi isimlerle kamera karşısına geçtiği Kara Ağaç Destanı dizisinde Celal Ağa karakterini canlandıran Olgun Şimşek'in hayatı merak konusu oldu.

4 yıl evli kaldılar! Kara Ağaç Destanı’nın Celal Ağa’sı Olgun Şimşek’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer eski aşkıyla aynı dizideymiş... 2

OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

1971'de Bursa'da doğan Olgun Şimşek, ilköğretim ve ortaöğretimini Bursa, Mustafakemalpaşa'da tamamladı.

4 yıl evli kaldılar! Kara Ağaç Destanı’nın Celal Ağa’sı Olgun Şimşek’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer eski aşkıyla aynı dizideymiş... 3

Mustafakemalpaşa Endüstri Meslek Lisesinden mezun olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Bölümü'nü bitirdi.

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